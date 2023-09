Google Pixel 8, Pixel 8 Pro को अगले महीने 4 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। गूगल के इस प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज की कीमत लॉन्च से पहले सामने आई है। साथ ही, साथ फोन का एक प्रोमो वीडियो भी शेयर हुआ है, जिसमें फोन का कैमरा डिटेल रिवील हुआ है। गूगल पिक्सल 8 सीरीज के साथ गूगल के स्मार्टवॉच और ईयरबड्स् भी लॉन्च होंगे। हाल ही में गूगल ने कंफर्म किया है कि भारत में Pixel 8 Series का प्री-ऑर्डर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके अलावा एक टिप्स्टर ने X (Twitter) पर इस फोन के सभी फीचर्स को कीमत के बारे में जानकारी शेयर की है। आइए, जानते हैं गूगल के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में…

टिप्स्टर Kamila Wojciechowska ने अपने X हैंडल से Pixel 7 और Pixel 8 Series की कीमत शेयर की है, जिसमें इन दोनों सीरीज की कीमत एक जैसी है। टिप्स्टर का दावा है कि उसे यह जानकारी गूगल के एक भरोसेमंद सोर्स से प्राप्त हुई है।

Google Pixel 8, Pixel 8 Pro के फीचर्स लगभग एक जैसे हैं। कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स को छोड़ दिया जाएगा, तो दोनों फोन में ज्यादा अंतर नहीं है। Pixel 8 में 6.1 इंच का 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल सकता है। वहीं, Pixel 8 Pro में 6.7 इंच का 120Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। ये दोनों डिवाइसेज Google Tensor 3 प्रोसेसर पर काम करेंगे और इनमें Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा सकता है। Pixel 8 में 8GB RAM, जबकि Pixel 8 Pro में 12GB RAM का सपोर्ट मिल सकता है।

I wasn’t really going to do this today, but someone claims they know the prices of the Pixel 8 series in the US, which isn’t really true, so here it is-

The Pixel 8 series pricing in the US from the most credible source there is – Google themselves. pic.twitter.com/t0dv4YtMl5

— kamila 🌸 (@Za_Raczke) September 24, 2023