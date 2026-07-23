Google Wallet को मिला Gmail का सपोर्ट, एक जगह मिलेगी ऑर्डर से जुड़ी पूरी जानकारी

Google ने अपने इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए Google Wallet में Gmail के ऑर्डर ट्रैकिंग फंक्शन का सपोर्ट दिया गया है। इस इंटीग्रेशन से यूजर्स को वॉलेट में शॉपिंग करने के बाद सिर्फ पास नहीं बल्कि ऑर्डर का बिल, ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर और डिलीवरी स्टेटस दिखाई देगा। कंपनी का मानना है कि यह सुविधा यूजर्स के बहुत काम आएगी। इससे उनके लिए खरीदारी करना बहुत आसान हो जाएगा। और पढें: Google के Gmail और Keep में आने वाला है बड़ा AI फीचर, अब टाइप नहीं बोलकर कर सकेंगे काम

मिलेगी ऑर्डर की पूरी जानकारी

9to5google की रिपोर्ट के अनुसार, Google Wallet में जीमेल के आने से ऑर्डर को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। वॉलेट के होमपेज पर पेमेंट कार्ड के नीचे एक कार्ड दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने पर ऑर्डर पर पूरी जानकारी दिखाई देगी। इसमें कीमत, प्रोडक्ट और डिलीवरी स्टेटस आदि शामिल होगी। और पढें: Google Chrome का नया Autofill फीचर क्या है और यह कैसे काम करेगा?

व्यू मोर बटन पर क्लिक करने से स्क्रीन पर Transactions सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसके अलावा, ऑर्डर को फिल्टर करने की ऑप्शन भी मिलेगा। और पढें: Google I/O 2026: अब Gmail Inbox खुद देंगे आपके सवालों के जवाब, आया नया AI फीचर

किन यूजर्स के लिए रोलआउट हुई नई सुविधा

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि गूगल वॉलेट में जीमेल के इंटीग्रेशन को अमेरिका के यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। इसका उपयोग फिलहाल अमेरिका में किया जा सकेगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस सुविधा को अन्य देशों में रोलआउट किया जाएगा।

अप्रैल में जुड़ा नया ऑप्शन

गूगल ने इस साल अप्रैल में भारतीय यूजर्स के लिए गूगल वॉलेट में आधार कार्ड जोड़ने का विकल्प दिया था। इस ऑप्शन के माध्यम से ऐप में आधार कार्ड के डिजिटल वर्जन को सेव किया जा सकता है, जो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा। इससे फायदा यह होगा कि यूजर्स को अलग से आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आपको बता दें कि गूगल वॉलेट को साल 2011 में लॉन्च किया गया था। इस ऐप के जरिए NFC का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जा सकती है। इसमें क्रेडिट व डेबिट कार्ड को स्टोर करके रखा जा सकता है। इसे गूगल प्ले-स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

FAQs

1. गूगल वॉलेट में कंपनी के किस प्लेटफॉर्म को एड किया गया है ?

Ans. गूगल वॉलेट में जीमेल को जोड़ा गया है।

2. गूगल वॉलेट में जीमेल को क्यों जोड़ा गया है ?

Ans. वॉलेट में जीमेल के जुड़ने से यूजर्स को बहुत फायदा होने वाला है। इस इंटीग्रेशन से उन्हें एक जगह ऑर्डर का बिल, ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर और डिलीवरी स्टेटस जैसी जानकारी मिलेगी।

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3. वॉलेट ऐप को कब लॉन्च किया था ?

Ans. इस ऐप को 2011 में लॉन्च किया गया था।