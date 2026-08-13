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Google Pixel 11 Pro Fold एडवांस फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Google Pixel 11 Pro Fold से पर्दा उठा दिया गया है। इसमें QHD+ Super Actua Flex OLED स्क्रीन और Tensor G6 चिपसेट मिलती है। इसे हाल ही में लॉन्च हुए Samsung Galaxy Z Fold8 से टक्कर मिलेगी।

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 13, 2026, 08:50 AM (IST)

Google Pixel 11 Pro Fold

Google ने भारत में पिक्सल 11 सीरीज (Pixel 11 Series) के साथ अपने फोल्डेबल फोन गूगल पिक्सल 11 प्रो फोल्ड (Google Pixel 11 Pro Fold) को लॉन्च कर दिया है। इस डिवाइस में मल्टी-फंक्शनल LED नोटिफिकेशन सिस्टम दिया गया है। पावर और परफॉर्मेंस के लिए Tensor G6 चिप मिलती है। यह 1mm तक पतला और 10 प्रतिशत हल्का है। इसे Obsidian और Olive कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। आइए जानते हैं नए फोल्डेबल फोन के फीचर्स और कीमत के बारे में…

Google Pixel 11 Pro Fold के स्पेसिफिकेशन

फीचर स्पेसिफिकेशन
कवर डिस्प्ले 6.5 इंच FHD+ Actua LTPO OLED
कवर डिस्प्ले रेजलूशन 1080 × 2342 पिक्सल
कवर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 1-120Hz
कवर डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स
कवर डिस्प्ले प्रोटेक्शन Ultra-durable glass-ceramic
इनर डिस्प्ले 8 इंच QHD+ Super Actua Flex OLED LTPO
इनर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 1-120Hz
इनर डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स
प्रोसेसर Google Tensor G6
सिक्योरिटी चिप Titan M3
रैम 16GB तक
स्टोरेज 512GB तक
ऑपरेटिंग सिस्टम Android 17
रियर मेन कैमरा 48MP, OIS
अल्ट्रा-वाइड कैमरा 10.5MP
टेलीफोटो कैमरा 10.8MP
कवर कैमरा 10MP
इनर कैमरा 10MP
वीडियो रिकॉर्डिंग 4K वीडियो
बायोमेट्रिक सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक
बैटरी 4,806mAh
वायर्ड चार्जिंग 30W
वायरलेस चार्जिंग 20W
वॉटर/डस्ट रेजिस्टेंस IP68
कनेक्टिविटी SIM, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB Type-C
फोल्डेड डायमेंशन 155.2 × 10.1mm
अनफोल्डेड डायमेंशन 155.2 × 76mm
वजन 239 ग्राम

गूगल पिक्सल 11 प्रो फोल्ड में 6.5 इंच का FHD+ Actua LTPO OLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 1080 x 2342 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Ultra-durable glass-ceramic कवर ग्लास लगाया गया है। वहीं, अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 8 इंच की हो जाती है। इसका भी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इस पर भी प्रोटेक्शन ग्लास लगा है।

स्मूथ वर्किंग के लिए फोल्डेबल फोन में Tensor G6 और Titan M3 सिक्योरिटी चिप दी गई है। इसमें 16 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक स्टोरेज मिलती है। इसमें Android 17 दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए 48MP का मेन लेंस मिलता है। यह OIS सपोर्ट करता है। इसके साथ 10.5MP का अल्ट्रा वाइड और 10.8MP का टेलीफोटो सेंसर दिया है।

वीडियो कॉलिंग के लिए कवर व इनर स्क्रीन में 10MP का कैमरा मिलता है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है। पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिहाज से फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की दिया गया है।

बैटरी

गूगल के इस फोल्डेबल फोन की बैटरी 4806mAh की है। इसे 30 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग और 20 वॉट वायरलेस चार्जिंग का साथ मिला है। इसे IP68 रेटिंग दी गई है। इसमें सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। फोल्ड होने पर इसकी डायमेंशन 155.2 x 10.1mm और अनफोल्ड होने पर 155.2 x 76mm है। इसका वजन 239 ग्राम है।

कीमत और लॉन्च ऑफर

Google Pixel 10 Pro Fold को सिंगल 512 जीबी स्टोरेज में लाया गया है। इसकी कीमत 1,86,999 रुपये है। इसे 20 अगस्त से गूगल इंडिया ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकेगा। ऑफर की बात करें, तो फोन पर 10,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। इस पर 9000 रुपये का एक्सचेंज बोनस दिया जाएगा। साथ ही, 24 महीने के लिए नो-कॉस्ट EMI भी मिलेगी।

किस फोन से मिलेगी टक्कर ?

गूगल के लेटेस्ट फोल्डेबल फोन को कुछ दिन पहले लॉन्च हुए Samsung Galaxy Z Fold8 से कड़ी टक्कर मिलेगी। इस स्मार्टफोन की कीमत 1,79,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें 5.5 की कवर और 7.6 इंच की मेन स्क्रीन मिलती है। इन दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें फास्ट वर्किंग और मल्टी-टास्किंग के लिए Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है।

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यह स्मार्टफोन Android 17 बेस्ड One UI 9 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस मोबाइल फोन में 50MP का मेन और 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, जबकि आउटर और इनर में 10MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें 4800mAh की बैटरी दी गई है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।