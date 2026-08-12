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Flipkart Freedom Sale: iPhone 16 से Galaxy Z Fold8 तक पर 11 हजार से ज्यादा की छूट, हाथ से न निकलने दें गजब Offers

Flipkart Freedom Sale 2026 iPhone 16 Google Pixel 10 Samsung Galaxy Z Fold8 get more than 11000 discount check offers: फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल से फ्लैगशिप फोन को खरीदने को बढ़िया मौका है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Aug 12, 2026, 10:57 AM (IST)

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Flipkart Freedom Sale

स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर पॉपुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों के लिए फ्रीडम सेल का आयोजन किया है, जिसमें कपड़े, किचन, हाउस से लेकर टीवी, फ्रिज और स्मार्टफोन तक पर धमाकेदार डील दी जा रही हैं।

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Smartphone Offers

आपका स्मार्टफोन पुराना हो गया है और आपने नया फोन लेने का मन बना लिया है, तो यह फ्रीडम सेल आपके लिए है, क्योंकि यहां Apple, Samsung और Google के फ्लैगशिप फोन पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इन्हें कम दाम में खरीदा जा सकता है।

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Google Pixel 10

गूगल पिक्सल 10 कंपनी का फ्लैगशिप फोन है, जिसे पिछले साल ग्लोबल बाजार में उतारा गया था। इस डिवाइस में Tensor G5 चिपसेट दी गई है। इसमें 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 10.5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 4970mAh की है। इसमें OLED स्क्रीन दी गई है।

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Deals

Google Pixel 10 की कीमत सेल में 74,999 रुपये है। इस पर ICICI बैंक की ओर से सीधा 5000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर क्रेडिट कार्ड यूज करने पर मिल रहा है। इसके अलावा, नो-कॉस्ट EMI दी जा रही है।

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IPhone 16

आईफोन 16 फ्लिपकार्ट पर दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इसके 128GB स्टोरेज की 66,900 रुपये और 256GB स्टोरेज की 76,900 रुपये कीमत रखी गई है। इसमें A18 चिप, 48MP कैमरा और OLED स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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ऑफर

आईफोन 16 पर 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और 3245 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस पर 3,172 रुपये की ईएमआई 24 महीने के लिए मिल रही है। इस पर 60 हजार से ज्यादा का एक्सचेंज ऑफर भी है।

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Samsung Galaxy Z Fold8 5G

सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड8 कंपनी का नया फोल्डेबल फोन है, जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 7.6 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है। इसकी बैटरी 4800mAh की है।

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डील

इस फेल्डेबल फोन की कीमत 1,79,999 रुपये से शुरू होती है। इस पर 11,500 रुपये का ऑफ मिल रहा है, जिसमें 7500 रुपये की छूट और 4000 का कैशबैक शामिल है। इस पर 14,500 रुपये की ईएमआई भी मिल रही है।