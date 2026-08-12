Flipkart Freedom Sale: iPhone 16 से Galaxy Z Fold8 तक पर 11 हजार से ज्यादा की छूट, हाथ से न निकलने दें गजब Offers

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Google Pixel 10

गूगल पिक्सल 10 कंपनी का फ्लैगशिप फोन है, जिसे पिछले साल ग्लोबल बाजार में उतारा गया था। इस डिवाइस में Tensor G5 चिपसेट दी गई है। इसमें 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 10.5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 4970mAh की है। इसमें OLED स्क्रीन दी गई है।