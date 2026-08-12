Google Pixel 11 Series भारत में लॉन्च, Tensor G6 और 120x जूम के साथ मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

Edited by Ashutosh Ojha |Published: Aug 12, 2026, 11:12 PM (IST)
Google ने बुधवार को भारत में अपनी नई Pixel 11 सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में कंपनी ने Pixel 11, Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL स्मार्टफोन पेश किए हैं। इस नए Pixel सीरीज में कई बड़े अपग्रेड देखने को मिलते हैं। आपको बता दें तीनों मॉडल Google के नए Tensor G6 प्रोसेसर और Titan M3 सिक्योरिटी चिप से लैस हैं।
तीनों फोन की बिक्री 20 अगस्त से Google Store, Flipkart और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।
Pixel 11 में 6.3 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसमें 12GB RAM और 256GB से लेकर 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। कैमरा की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10.8 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 10.5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन Android 17 पर चलता है और इसमें 4985mAh की बैटरी दी गई है, जो 30W वायर्ड और 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL को कंपनी ने प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया है। Pixel 11 Pro में 6.3 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जबकि Pro XL में 6.8 इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। दोनों फोन में 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 3600 निट्स तक की ब्राइटनेस दी गई है। इनमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। टेलीफोटो कैमरा 5x ऑप्टिकल और 120x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। दोनों फोन में 42 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। आपको बता दें Pro मॉडल में नया HiLight फीचर मिलता है, जो फोन के पीछे LED लाइट के जरिए अलग-अलग अलर्ट और Gemini की एक्टिविटी का स्टेटस दिखाता है।
कंपनी तीनों फोन के साथ छह महीने का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। इसके अलावा HDFC Bank क्रेडिट कार्ड EMI पर 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, 24 महीने तक No-Cost EMI और 9,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। PixelSnap Case 4,900 रुपये, Charger 4,500 रुपये और Ring Stand 2,979 रुपये में उपलब्ध होंगे।