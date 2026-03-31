Google Pixel 11 फोन की देखने को मिली पहली झलक, सामने आई तस्वीर

Google ने पिछले साल Google Pixel 10 Series को लॉन्च किया था। इस लाइनअप के तहत Google Pixel 10, Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL को पेश किया। इसके बाद इस वर्ष लाइनअप के किफायती फोन Google Pixel 10a को उतारा गया। अब खबर है कि कंपनी ने Google Pixel 11 पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अपकमिंग डिवाइस की इमेज सामने आई है। इसमें स्मार्टफोन की पहली झलक देखी जा सकती है। और पढें: भारत में Google ने Search Live फीचर को किया और बेहतर, 7 Regional Languages का मिला सपोर्ट

सामने आई पहली तस्वीर

GSMArena ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि Google Pixel 11 को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। इस फोन की पहली तस्वीर ऑनलीक्स और एंड्रॉइड हेडलाइन ने साथ मिलकर लीक की है, जिसमें देखा जा सकता है कि इसके बेजल मौजूदा मॉडल से पतले हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो ओवल शेप का है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए ग्लास का कवर भी लगाया गया है। कुल मिलाकर कहें, तो डिजाइन पिक्सल 10 से मिलता-जुलता है। और पढें: Google लाया कमाल का टूल, अब आसानी से बना सकेंगे 3 मिनट का म्यूजिक ट्रैक

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि फोन की डायमेंशन 152.8 x 72 x 8.5 mm है। यह पिक्सल 10 से 0.1 mm पतला होगा। इससे फोन को कैरी करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, हैंडसेट से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। और पढें: Google Gemini में आ सकता है बड़ा अपडेट, फिर आसानी से कर पाएंगे ChatGPT की पूरी हिस्ट्री ट्रांसफर

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो गूगल पिक्सल 11 एंड्रॉइड 17 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस फोन में पावर के लिए Tensor G6 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसमें 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलने की संभावना है। इसके साथ 6.3 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। डेटा सुरक्षित रखने के लिए हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलेगी।

फोटोग्राफी के लिए अपकमिंग फोन में 50MP का कैमरा दिया जा सकता है। यह AI और 100 एक्स जूम से लैस होगा। सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, ई-सिम, ब्लूटूथ, जीपीएस और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जाएंगे।

गूगल पिक्सल 10ए

पिक्सल 10ए सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इस डिवाइस की कीमत 49,999 रुपये है। इसमें HDR सपोर्ट करने वाला FHD+ OLED डिस्प्ले लगा है। इसका रेजलूशन 1080 x 2424 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगा है। स्मूथ वर्किंग के लिए Google Tensor G4 और Titan M2 सिक्योरिटी चिप दी गई है।

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इस स्मार्टफोन की स्टोरेज 256 जीबी है। इसमें 8 जीबी रैम मिलती है। फोटो क्लिक करने के लिए 48MP का प्राइमरी और 13एमपी का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है। इसकी बैटरी 5100mAh की है। इसको 30वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।