Apple Foldable iPhone इस साल ग्लोबल बाजार में देगा दस्तक! मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Apple का अपकमिंग फोल्डेबल आईफोन (Foldable iPhone) पिछले कई महीनों से खबरों में बना हुआ है। इस फोन से जुड़ी अब तक तमाम रिपोर्ट्स लीक हो चुकी हैं। इनसे संभावित फीचर्स की जानकारी मिली है। साथ ही, कीमत का भी पता चला है। अब एक नई रिपोर्ट आई है, जिससे आईफोन की लॉन्चिंग रिवील हुई है। हालांकि, अमेरिकन टेक जाइंट एप्पल ने अभी तक फोल्डेबल की लॉन्च टाइमलाइन, कीमत या फीचर्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। और पढें: Health Apps Explainer: क्या आपका स्मार्टफोन वाकई आपको फिट रख सकता है?

कब उठेगा पर्दा ?

टेकक्रंच ने अपनी रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमान (Mark Gurman) का हवाला देते हुए बताया कि फोल्डेबल आईफोन को इस साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो (iPhone 18 Pro) और 18 प्रो मैक्स (iPhone 18 Pro Max) के साथ पेश किया जा सकता है, हालांकि इससे पहले आई रिपोर्ट में कहा गया कि डिजाइन के कारण फोल्डेबल फोन की लॉन्चिंग को टाला जा सकता है। और पढें: Apple iPhone 18 Pro के नए कलर्स हुए लीक, हो सकते हैं ये बड़े बदलाव

मिलेगी Samsung को टक्कर

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि फोल्डेबल आईफोन के आने से ग्लोबल बाजार में कॉम्पिटिशन कई गुना बढ़ जाएगा। इसके आने से Samsung को जोरदार टक्कर मिलेगी। इससे फोल्डेबल फोन का रुख बदल सकता है। और पढें: Netflix ने लॉन्च किया बच्चों के लिए नया Playground App, अब गेम्स और लर्निंग सब कुछ एक साथ

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

पिछली लीक्स की मानें, तो फोल्डेबल आईफोन किताब की तरह खुलेगा। इस फोन की मेन स्क्रीन 7.8 इंच की होगी, जबकि कवर स्क्रीन के तौर पर 5.5 इंच की स्क्रीन दी जाएगी। इन दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। पावर व परफॉर्मेंस के लिए फोन में A20 Pro चिप और 12 जीबी रैम मिल सकती है।

फोटो क्लिक करने के लिए 48MP का कैमरा दिया जाएगा। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकेगी। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 18MP का कैमरा भी मिलेगा। इतना ही नहीं फोन में 30 से 36 घंटे चलने वाली बैटरी भी दी जाने की संभावना है। इसकी कीमत अल्ट्रा-प्रीमियम रेंज में रखी जाने की संभावना है।

पिछले महीने लॉन्च किया यह iPhone

आईफोन मेकर एप्पल ने पिछले महीने यानी मार्च में iPhone 17e को लॉन्च किया था। इस आईफोन की भारत में कीमत 64,900 रुपये है। इसमें 6.1 इंच का OLED सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले मिलता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स और रेजलूशन 2532×1170 पिक्सल है। इसको HDR का सपोर्ट मिला है।

यह आईफोन iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में A19 चिप और 512 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसे IP68 की रेटिंग मिली है। फोटोग्राफी के लिए आईफोन में 48MP का सिंगल कैमरा दिया गया है। इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा मिलता है।

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कंपनी का कहना है कि आईफोन 17ई की बैटरी सिंगल चार्ज में 26 घंटे प्लेबैक टाइम देती है। इसकी बैटरी सिर्फ 30 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज हो जाती है। इसमें वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट, ई-सिम और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।