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Ai+ Nova 2 Ultra 5G की पहली सेल आज, सस्ती EMI के साथ मिलेगा बैंक डिस्काउंट

Ai+ Nova 2 Ultra 5G की बिक्री आज से Flipkart पर लाइव होने वाली है। इस फोन को बैंक छूट और सस्ती ईएमआई पर खरीदा जा सकेगा। इसमें AMOLED डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 17, 2026, 11:46 AM (IST)

Ai+ Nova 2 Ultra 5G
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Ai+ Nova 2 Ultra 5G Sale: एआई प्लस के लेटेस्ट स्मार्टफोन एआई प्लस नोवा अल्ट्रा 5जी की आज यानी 17 अप्रैल को भारत में पहली सेल है, जो दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लाइव होने वाली है, जहां पर किफायती EMI से लेकर बैंक डिस्काउंट तक मिलेगा। प्रमुख फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 5जी कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Dimensity 7400 चिपसेट और 5000 से ज्यादा mAh वाली बैटरी मिलती है। इसकी कीमत, ऑफर और फीचर के बारे में जानने के लिए नीचे जाएं… news और पढें: Anthropic का नया AI मॉडल लॉन्च, जानें क्या है Claude Opus 4.7 और क्यों है खास?

कीमत और डील

Ai+ Nova 2 Ultra फोन ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक और रेड कलर में अवेलेबल है। इस फोन के 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। इसका 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल 18,999 रुपये में मिल रहा है। इस पर 950 रुपये का कैशबैक और 750 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही, 931 रुपये की EMI भी दी जा रही है। news और पढें: Snapchat Layoffs 2026: 1000 कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में, जानें क्या हो सकती है वजह

Ai+ Nova 2 Ultra के स्पेसिफिकेशन

एआई प्लस नोवा 2 अल्ट्रा Android 16 बेस्ड nxtQ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2772 x 1272 पिक्सल और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इसकी पीक ब्राइटनेस 2500 निट्स है। इसमें परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali-G615 MC2 GPU दिया गया है। इसमें 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसे एसडी कार्ड से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। news और पढें: Google ने लॉन्च किया नया Gemini 3.1 TTS, 70+ भाषाओं का मिलेगा सपोर्ट

कैमरा

फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का Sony IMX752 सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। इससे यूजर्स 4के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा मिलता है।

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बैटरी और अन्य फीचर्स

यह स्मार्टफोन 6000mAh क्षमता वाली बैटरी के साथ आता है। इसको 33 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में वाईफाई, सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ, 4जी, 5जी, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसे IP68 की रेटिंग मिली है। इसका वजन 200 ग्राम है।