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9 अप्रैल को लॉन्च होगा Ai+ Nova Flip 5G, मिलेंगे ये भर-भर के फीचर्स

Ai+ अब भारत में अपना पहला फ्लिप फोन Ai+ Nova Flip 5G लॉन्च करने जा रहा है। आइए जानते हैं क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 08, 2026, 02:57 PM (IST)

Ai+ Nova Flip 5G

photo icon Ai+ Nova Flip 5G launch in India set for April 9.

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Ai+ अपनी पहली फ्लिप डिवाइस Ai+ Nova Flip 5G को 9 अप्रैल को लॉन्च करेगा। इस फोन को लेकर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि यह सीधे तौर पर प्रीमियम फोल्डेबल फोन जैसे Samsung Galaxy Z Flip 7 और Motorola Razr 60 को टक्कर देने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फोन आम लोगों के बजट में आएगा या नहीं। कंपनी ने अभी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह अपने मुकाबले के फोन से सस्ता हो सकता है।

कब और कहां से खरीद सकते हैं?

लॉन्च डेट की बात करें तो Ai+ Nova Flip 5G को 9 अप्रैल को भारत में आधिकारिक रूप से पेश किया जाएगा। यह स्मार्टफोन लॉन्च के बाद Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, हालांकि इसकी सेल डेट अभी सामने नहीं आई है, खास बात यह है कि कंपनी इसी इवेंट में Ai+ Nova 2 और Ai+ Nova 2 Ultra को भी लॉन्च करने वाली है।

क्या हैं इस Flip फोन के फीचर्स?

अगर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में कई दमदार खूबियां दी गई हैं। Ai+ Nova Flip 5G में 6.78-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स ब्राइटनेस के साथ आएगा। इसके अलावा फोन में एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी दिया जाएगा, हालांकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा, जबकि सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह फोन Dimensity 7300X प्रोसेसर से लैस होगा, जो शानदार परफॉर्मेंस का दावा करता है। बैटरी के मामले में इसमें 4325mAh की बैटरी दी गई है, जो कि Samsung Galaxy Z Flip 7 और Motorola Razr 60 के आसपास ही है।

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क्या सस्ता होगा ये Flip फोन?

फिलहाल Ai+ ने इसकी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इसे बाकी कंपनियों के फ्लिप डिवाइस से थोड़ा सस्ता रख सकती है।