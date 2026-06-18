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स्पैम कॉल्स और अनचाहे प्रमोशनल SMS से हैं परेशान? TRAI का यह App करेगा प्रॉब्लम सॉल्व

अगर आप बार-बार आने वाली स्पैम कॉल्स और अनचाहे प्रमोशनल SMS से परेशान हैं, तो TRAI का नया DND App आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है। इस ऐप की मदद से आप आसानी से तय कर सकते हैं कि कौन-सी प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज प्राप्त आएंगे और किन्हें पूरी तरह ब्लॉक करेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 18, 2026, 11:34 AM (IST)

TRAI DND App

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TRAI ने मोबाइल यूजर्स को स्पैम कॉल्स और अनचाहे प्रमोशनल SMS से राहत देने के लिए अपना आधिकारिक DND (Do Not Disturb) App लॉन्च किया है। यह ऐप यूजर्स को अपनी कम्युनिकेशन प्रेफरेंस आसानी से मैनेज करने की सुविधा देता है। आज के समय में प्रमोशनल कॉल्स और मार्केटिंग मैसेज लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं। ऐसे में TRAI का यह नया ऐप यूजर्स को यह तय करने का अधिकार देता है कि वे किस तरह के प्रमोशनल मैसेज और कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं और किन्हें पूरी तरह ब्लॉक करना चाहते हैं।

DND App में कौन-कौन से फीचर्स और ऑप्शन मिलेंगे?

TRAI DND App की मदद से यूजर्स अपने फोन से ही Do Not Disturb (DND) Service को चालू कर सकते हैं। ऐप के जरिए DND सेटिंग्स को कभी भी बदला या अपडेट किया जा सकता है। इसमें Full DND और Partial DND दोनों ऑप्शन मिलते हैं। Full DND चुनने पर ज्यादातर प्रमोशनल कॉल्स और SMS बंद हो जाते हैं, जबकि Partial DND में यूजर अपनी पसंद के अनुसार कुछ कैटेगरी के मैसेज और कॉल्स की अनुमति दे सकता है। सभी बदलाव OTP वेरिफिकेशन के जरिए किए जाते हैं, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित और आसान रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यूजर्स को किसी टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारी सेटिंग्स सीधे ऐप से ही मैनेज की जा सकती हैं।

यह ऐप स्पैम कॉल्स और SMS से कैसे राहत दिलाएगा?

TRAI के मुताबिक यह ऐप मोबाइल यूजर्स को अनचाही कॉल्स और SMS पर बेहतर कंट्रोल देता है। इसकी मदद से स्पैम मैसेज और टेलीमार्केटिंग कॉल्स को कम किया जा सकता है, जिससे बार-बार होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। अच्छी बात यह है कि जरूरी बैंकिंग अलर्ट, OTP, सर्विस अपडेट और बाकी जरूरी मैसेज पहले की तरह मिलते रहेंगे। ऐप का इंटरफेस काफी आसान रखा गया है, इसलिए हर उम्र के लोग इसे बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह सुविधा किसी एक टेलीकॉम कंपनी के लिए नहीं, बल्कि सभी मोबाइल ऑपरेटरों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

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किन यूजर्स के लिए फायदेमंद है TRAI DND App?

यह ऐप उन लोगों के लिए काफी काम का है जो रोज आने वाली प्रमोशनल कॉल्स और SMS से परेशान रहते हैं। इसकी मदद से यूजर्स तय कर सकते हैं कि वे किस तरह के प्रमोशनल मैसेज और कॉल्स पाना चाहते हैं और किन्हें ब्लॉक करना चाहते हैं। जरूरत पड़ने पर DND सेटिंग्स को कभी भी बदला जा सकता है। TRAI का कहना है कि बढ़ते स्पैम और ऑनलाइन फ्रॉड के दौर में यह ऐप लोगों को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर अनुभव देगा। साथ ही यह भारत में टेलीकॉम सेवाओं को अधिक साफ, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में भी मदद करेगा। ऐसे में अगर आप अनचाही कॉल्स और मैसेज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह ऐप आपके लिए एक यूजफुल टूल साबित हो सकता है।