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Haier HQLED P7 Pro सीरीज AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

HQLED P7 Pro Series को भारतीय बाजार में उतारा गया है। इस लाइनअप में 43 इंच से 75 इंच तक के टीवी को जोड़ा गया है। इनमें गूगल टीवी ओएस और जेमिनी का सपोर्ट मिलता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 18, 2026, 11:00 AM (IST)

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Haier India ने भारत में अपनी स्मार्ट टीवी सीरीज HQLED P7 Pro को लॉन्च कर दिया है। इस लाइनअप के तहत 43 से लेकर 75 इंच तक के स्क्रीन साइज वाले टीवी को उतारा गया है। इन सभी टीवी में 50 वॉट पावर वाला स्पीकर दिया गया है। इसके साथ जेमिनी (Gemini) और AI पावर्ड पिक्चर का सपोर्ट मिलता है। कंपनी का कहना है कि इस टीवी सीरीज को खासतौर पर मनोरंजन के लिए लाया गया है। इससे यूजर्स का एक्सपीरिंयस बेहतर होगा।

HQLED P7 Pro सीरीज के फीचर्स

Feature Category Details
Series Name Haier HQLED P7 Pro Series
Screen Sizes 43-inch, 50-inch, 55-inch, 65-inch, 75-inch
Display Technology HQLED Display
Color Gamut 93% Color Gamut
HDR Support Dolby Vision and HDR10+ (50-inch and larger models)
Audio System 50W 2.1 Channel Speaker System
Subwoofer Available in 55-inch and larger models
Audio Technologies Dolby Atmos, Total Sonics Technology
Operating System Google TV
AI Assistant Gemini Integration
Voice Control Voice Search and TV Control Support
AI Features AI HDR Enhancer, AI Colour Boost, AI Motion, AI Noise Reduction
Gaming Refresh Rate 120Hz (DLG)
Gaming Features VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), MEMC, Gaming Bar
Connectivity Features HaiCast Screen Mirroring, Bluetooth Speaker Mode, Wi-Fi
Warranty 3 Years

Haier के मुताबिक, नई टीवी सीरीज में 43, 50, 55, 65 और 75 इंच स्क्रीन साइज वाले टीवी शामिल हैं। इन सभी में HQLED डिस्प्ले है। इसका कलर गेमट 93 प्रतिशत है। इसके 50 इंच और उससे बड़ी स्क्रीन वाले टीवी को Dolby Vision व HDR10+ का सपोर्ट दिया गया है। बेहतर साउंड के लिए टीवी में 50W वाला 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम मिलता है। वहीं, 55 इंच और उससे बड़ी स्क्रीन वाले टीवी में सब-वूफर भी दिया गया है। ये टीवी डॉल्बी एटमॉस और Total Sonics टेक्नोलॉजी से लैस हैं।

इन लेटेस्ट स्मार्ट टीवी में गूगल टीवी ओएस और Gemini दिया गया है। इससे यूजर्स बोलकर कंटेंट सर्च करने के साथ टीवी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ टीवी में AI HDR Enhancer, AI Colour Boost, AI Motion और AI Noise Reduction का सपोर्ट मिलता है।

गेमिंग

इस लेटेस्ट टीवी सीरीज में बेहतर गेमिंग के लिए कई फीचर दिए गए हैं, जिनमें 120Hz (DLG), Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) और MEMC शामिल हैं। साथ में गेमिंग बार भी दिया गया है। इतना ही नहीं टीवी में HaiCast स्क्रीन मिरर, ब्लूटूथ स्पीकर मोड और वाई-फाई जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इन पर 3 साल की वारंटी मिल रही है।

कितनी है कीमत ?

इस टीवी सीरीज में आने वाले मॉडल की कीमत नीचे बताई गई है :-

  • 43-inch, कीमत 35,990 रुपये
  • 50-inch, कीमत 43,490 रुपये
  • 55-inch, कीमत 49,990 रुपये
  • 65-inch, कीमत 67,990 रुपये
  • 75-inch, कीमत 90,990 रुपये

इन स्मार्ट टीवी को क्रोमा जैसे रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है।

जनवरी में लॉन्च की ये टीवी सीरीज

हायर ने HQLED P7 Pro टीवी सीरीज से पहले H5E Series 4K Ultra HD Smart Google TV को जनवरी में पेश किया था। इस टीवी की सेल फ्लिपकार्ट से की जा रही है। इसकी कीमत 25,990 रुपये से शुरू होती है। फीचर्स पर आए, तो टीवी को 43 से 65 इंच स्क्रीन साइज में पेश किया गया है। इनमें 4के अल्ट्रा एचडी रेजलूशन वाली स्क्रीन दी गई है। इसे HDR10 का सपोर्ट मिलता है।

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इस स्मार्ट टीवीज में बेहतर मूवी और गेमिंग के लिए ब्लर किया गया है। इसमें 6 से ज्यादा पिक्चर मोड मिलता है। इसके अलावा, टीवी में 2 जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यही नहीं 20 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं, जो डॉल्बी ऑडियो से लैस हैं। कनेक्टिविटी के लिए टीवीज में वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, 4 एचडीएमआई और 2 यूएसबी टाईप-पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।