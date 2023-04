PlayStation Plus May 2023: प्लेस्टेशन ने किया फ्री गेम्स का ऐलान, यहां देखें पूरी लिस्ट

दिग्गज टेक कंपनी Sony के गेमिंग डिवीजन PlayStation ने Plus सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री गेम्स का ऐलान कर दिया है। प्लेयर्स अगले महीने से GRID Legends, Chivalry 2 और Descenders गेम को खेल पाएंगे। इन गेम्स के लिए प्लेयर्स को किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। आपको बता दें कि कंपनी ने इससे पहले अप्रैल में Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure और Tails of Iron गेम मुफ्त में उपलब्ध कराया था।

कंपनी के मुताबिक, PS Plus Essential, Extra और Premium प्लान वाले सब्सक्राइबर्स फ्री गेम्स को 5 जून तक खेल पाएंगे। अगर वह इन गेम्स को आगे भी खेलना चाहते हैं, तो उन्हें सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू करना होगा।

Grid Legends

Grid Legends गेम में प्लेयर्स 130 ट्रैक्स पर मल्टीप्लेयर रेस लगा सकते हैं, जिनमें प्रोफेशनल से लेकर स्ट्रीटसर्किट तक शामिल हैं। इसमें Career मोड मिलता है। इसके अलावा, गेम में प्लेयर्स को क्रिएटर मोड के जरिए अपने दोस्तों के लिए हर प्रकार के ट्रैक डिजाइन करने की सुविधा मिलती है। वहीं, यह रेसिंग गेम PS4 और PS5 गेमिंग कंसोल पर अवेलेबल है।

Chivalry 2

Chivalry 2 गेम मध्यकालीन युद्ध से इंस्पायर्ड है। इस गेम में प्लेयर्स अपने हिसाब से ट्रूप चुन सकते हैं। इनके जरिए प्लेयर महल की घेराबंदी करने से लेकर दुश्मनों तक को मार सकते हैं। इसमें Brawl मोड मिलता है, जिसमें 40 प्लेयर चेयर और बॉटल को हथियार बनाकर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। वहीं, इस गेम को PS4 और PS5 गेमिंग कंसोल पर खेला जा सकता है।

Descenders

यह फिजिक्स बेस्ड गेम है। इसमें प्लेयर्स पहाड़ों पर बाइक राइड कर सकते हैं। इस दौरान प्लेयर्स को ट्रिक परफॉर्म करने पर रिवॉर्ड भी मिलते हैं। हालांकि, यह गेम केवल PS4 प्लेयर्स के लिए उपलब्ध है।

PlayStation 5 Pro की डिटेल

आपको बता दें कि सोनी इस समय PlayStation 5 Pro को लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस गेमिंग कंसोल से जुड़ी अब तक कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। इन रिपोर्ट्स की मानें, तो PS5 Pro को इस साल के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। यह मॉडल पहले वर्जन की मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा और इसके साथ यूजर्स अत्याधुनिक गेमिंग रिमोट भी मिल सकते हैं।

इसकी कीमत 60 से 70 हजार के बीच होने की उम्मीद है। फिलहाल, कंपनी की ओर से प्लेस्टेशन 5 प्रो की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।