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PlayStation फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आप खुद बन सकते हैं गेम में कैरेक्टर

Sony ने PlayStation फैंस के लिए एक अनोखा मौका दिया है, जिसमें खिलाड़ी खुद गेम का हिस्सा बन सकते हैं। Playerbase प्रोग्राम के जरिए यूजर्स का चेहरा स्कैन कर उन्हें गेम्स में कैरेक्टर बनाया जाएगा। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 08, 2026, 04:38 PM (IST)

Sony Playerbase Program 2026

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Sony ने अपने गेमिंग फैंस के लिए एक बेहद खास और अनोखा प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम Playerbase रखा गया है। इस पहल के जरिए PlayStation यूजर्स को अब अपने पसंदीदा गेम्स के अंदर खुद को देखने का मौका मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इस प्रोग्राम की शुरुआत फिलहाल Gran Turismo 7 से की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में इसे और भी PlayStation Studios के गेम्स तक बढ़ाया जाएगा। यह एक तरह का कम्युनिटी कॉन्टेस्ट है, जिसमें चुने गए फैंस को उनके चेहरे और लुक के आधार पर गेम में शामिल किया जाएगा।

Playerbase प्रोग्राम के लिए कैसे करें अप्लाई और कौन ले सकता है हिस्सा?

Playerbase प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और दुनिया के कई हिस्सों में इसके लिए एंट्री ओपन है। अच्छी बात यह है कि भारत के यूजर्स भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए यूजर की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उसके पास PlayStation का Online ID होना जरूरी है। आवेदन के दौरान पार्टिसिपेंट को अपनी PlayStation से जुड़ी कहानी और अनुभव शेयर करना होगा। इसके बाद कंपनी इन एंट्रीज की समीक्षा करेगी और कुछ फाइनलिस्ट को वीडियो इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा।

विजेता को क्या-क्या खास मौके और फायदे मिलने वाले हैं?

इस कॉन्टेस्ट के विजेता को कई खास मौके मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विजेता को Polyphony Digital द्वारा बनाए गए Gran Turismo 7 में एक इन-गेम कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाएगा। इसके अलावा विजेता को एक कस्टम फैंटेसी Logo और गाड़ी का डिजाइन बनाने में भी मदद करने का मौका मिलेगा, जिसे गेम के Showcase मेन्यू में जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, विजेता को अमेरिका के लॉस एंजेलिस बुलाया जाएगा, जहां उनका प्रोफेशनल फेस स्कैन किया जाएगा ताकि गेम में उनका रियलिस्टिक अवतार तैयार किया जा सके।

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यह कॉन्टेस्ट कब तक चलेगा?

Sony के मुताबिक, Playerbase प्रोग्राम 7 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और 26 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इस कॉन्टेस्ट के विजेता की घोषणा 2026 की गर्मियों में की जाएगी और उसी साल बाद में उनका स्कैन किया गया अवतार गेम में सीमित समय के लिए दिखाई देगा। कंपनी ने कहा कि यह पहल उनके फैंस को धन्यवाद देने का एक खास तरीका है, जो PlayStation को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। आने वाले समय में Sony और भी गेम्स में फैंस को शामिल करने की योजना बना रहा है, जिससे गेमिंग और भी इंटरएक्टिव और मदेदार बन जाएगी।