आज से शुरू हुई PlayStation की सबसे बड़ी सेल, Sony दे रहा फ्री गेम्स और भारी डिस्काउंट

Sony ने अपना सालाना गेमिंग इवेंट PlayStation Days of Play 2026 आज यानी 27 मई से शुरू कर दिया है। यह इवेंट 10 जून तक चलेगा, जिसमें खिलाड़ियों को कई बड़े ऑफर्स, फ्री गेम्स, टूर्नामेंट्स और खास रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इस बार इवेंट में PlayStation 5 और दूसरे प्लेस्टेशन हार्डवेयर पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, साथ ही PlayStation Plus यूजर्स के लिए नए गेम्स और बोनस कंटेंट भी पेश किए गए हैं। कंपनी ने हाल ही में कई देशों में PS Plus सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ाई थीं, जिसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में यह सेल गेमर्स के लिए पैसे बचाने का बड़ा मौका मानी जा रही है। और पढें: मई में PS Plus यूजर्स की बल्ले-बल्ले, बिना पैसे खर्च किए मुफ्त मिलेंगे ये 3 महंगे गेम्स

जून में कौन-कौन से फ्री PS Plus गेम्स मिलेंगे?

जून 2026 के लिए PlayStation Plus Monthly Games लाइनअप भी सामने आ गया है। 2 जून से सभी PS Plus मेंबर्स को Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Warhammer 40,000: Darktide और EA Sports FC 26 जैसे गेम्स फ्री में मिलेंगे। खास बात यह है कि EA Sports FC 26 को 16 जून तक डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके अलावा Destiny 2: Legacy Collection भी 9 जून से Game Catalog में जोड़ी जाएगी, जिसमें The Final Shape एक्सपेंशन शामिल होगा। Extra और Premium/Deluxe प्लान वाले यूजर्स इसका फायदा उठा सकेंगे। और पढें: Sony का बड़ा ऐलान, इस हफ्ते होगा 60 मिनट का State of Play Event, जानें क्या-क्या हो सकता है खास

गेम ट्रायल्स और टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों को क्या मिलेगा?

इवेंट के दौरान Premium और Deluxe सब्सक्राइबर्स को 40 से ज्यादा इंडी गेम ट्रायल्स भी दिए जाएंगे। इसमें Baby Steps, Lumines Arise और Clair Obscur: Expedition 33 जैसे गेम शामिल हैं। 4 जून से सभी PlayStation यूजर्स को फ्री इंडीज-थीम वाले अवतार भी दिए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी कुछ मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए एक्सक्लूसिव बोनस पैक्स भी दे रही है, जिनमें EA Sports FC 26, World of Tanks: HEAT और Marathon शामिल हैं। Sony ने Days of Play के दौरान खास टूर्नामेंट्स की भी घोषणा की है, जिनमें Tekken 8, Mortal Kombat 1, Gran Turismo 7, Fortnite और Astro Bot शामिल हैं। और पढें: Sony Black Friday Sale 2025: PS5, DualSense controllers और PS VR2 पर मिलेगा सबसे बड़ा डिस्काउंट

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PS5 और गेमिंग एक्सेसरीज पर कितनी छूट मिल रही है?

कंपनी के मुताबिक PlayStation VR2 पर 100 डॉलर तक की छूट मिलेगी

Pulse Explore वायरलेस ईयरबड्स पर 50 डॉलर

Pulse Elite वायरलेस हेडसेट पर 40 डॉलर और DualSense Edge कंट्रोलर पर 30 डॉलर की छूट दी जा रही है

स्टैंडर्ड DualSense कंट्रोलर्स और कई बड़े गेम्स जैसे Helldivers 2, Death Stranding 2, The Last of Us Part II Remastered और Ghost of Yotei पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही चुनिंदा देशों में 12 महीने के PlayStation Plus प्लान और अपग्रेड्स पर 33% तक की छूट भी मिल रही है।