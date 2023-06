स्ट्रीमिंग जाइंट नेटफ्लिक्स (Netflix) ने अपने प्लेटफॉर्म पर आने वाले पांच गेम The Queen’s Gambit: Chess, LEGO Legacy: Heroes Unboxed, Cut the Rope Daily, Paper Trail और OxenFree II: Lost Signals का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इन वीडियो गेम्स को खासतौर पर गेम के शौकिनों के लिए जोड़ा गया है और ये गेम्स लोगों के बीच काफी तेजी से पॉपुलर भी होंगे। Also Read - सरकार ने की तैयारी, Netflix की भारत में होने वाली कमाई पर लगेगा टैक्स

कंपनी के मुताबिक, Lego Legacy: Heroes Unboxed और Paper Trail गेम को जल्द ही प्लेटफॉर्म पर ऐड किया जाएगा। वहीं, Oxenfree II को 12 जुलाई, Queen's Gambit: Chess को 25 जुलाई और Cut the Rope Daily गेम को 1 अगस्त को रिलीज किया जाएगा।

Oxenfree II: Lost Signals

इस एडवेंचर गेम को डेवपलर नाइट स्कूल स्टूडियो ने तैयार है, जिसे अगले महीने रिलीज किया जाएगा। यह Oxenfree का सीकुएल है। इसमें नई स्टोरी लाइन के साथ-साथ नए कैरेक्टर्स को जोड़ा गया है। यह गेम नेटफ्लिक्स के प्राइम मेंबर्स के लिए उपलब्ध होगा और इस साल के अंत तक गेम को प्लेस्टेशन 4, 5 और Nintendo Switch जैसे गेमिंग कंसोल के लिए रिलीज किया जाएगा।

Queen’s Gambit: Chess

यह गेम नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज Queen’s Gambit पर आधारित है। प्राइम मेंबर्स इस गेम को बेथ के रूप में खेल सकते हैं, पहेलियां सुलझा सकते हैं और दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इसमें प्लेयर्स को कैरेक्टर के साथ वो लोकेशन देखने को मिलेगी, जो वेब सीरीज में मौजूद थी।

Cut the Rope

कट द रोप गेम को 10 साल पहले लॉन्च किया गया था। हालांकि, यह गेम अब भी ट्रेंड में बना हुआ है और अब यह नए अवतार के साथ आने वाला है।

LEGO Legacy: Heroes

इस वीडियो गेम को फरवरी में लगभग हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था और अप्रैल में आधिकारिक पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब यह नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। इस गेम को केवल सब्सक्राइबर्स ही खेल पाएंगे।

Paper Trail

पेपर ट्रेल गेम में यूजर्स को पेपर का वर्ल्ड देखने को मिलेगा। इसमें प्लेयर्स Paige कैरेक्टर की मदद से पेज को मोडते और रास्तों को मर्ज करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। वहीं, इस गेम को अगस्त में नेटफ्लिक्स के मोबाइल मेंबर्स के लिए पेश किया जाएगा और महीने के अंत तक प्लेस्टेशन जैसे कंसोल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

इस साल की शुरुआत में नए गेम बनाने किया ऐलान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Netflix ने इस साल की शुरुआत में अपने प्लेटफॉर्म पर 40 से अधिक गेम ऐड करने की अनाउंसमेंट की थी। इसके साथ ही 70 नए गेम क्रिएट करने की घोषणा भी की थी।