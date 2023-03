Krafton ने भारत में लॉन्च किया ऐक्शन से भरपूर मोबाइल गेम Road to Valor: Empire

BGMI और PUBG जैसे बैटल रॉयल गेम बनाने वाली कंपनी Krafton ने भारत में एक और मोबाइल गेम Road to Valor: Empires भारत में लॉन्च किया है। यह एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर (PvP) स्ट्रेटेजी गेम है। भारतीय प्लेयर्स को आकर्षित करने के लिए गेम डेवलपर ने इसमें हिन्दी कंटेंट का इस्तेमाल किया है। क्राफ्टन के इस गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन पिछले महीने 23 फरवरी को शुरू हुआ था। कंपनी का दावा है कि अब तक इस गेम को 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। यह गेम Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। Also Read - Road to Valor: Empire: Krafton ने भारत में लॉन्च किया नया गेम, प्री-रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू

मिलेंगे स्पेशल रिवॉर्ड्स

पिछले साल BGMI पर लगे बैन के बाद से क्राफ्टन ने भारत में कई गेम लॉन्च किए हैं। इसके अलावा गेम डेवलपर BGMI पर लगे बैन को हटाने की कोशिश में भी लगा हुआ है। Krafton की स्टूडियो Dreamotion ने Road to Valor: Empire गेम को डिजाइन कि है। प्री-रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी प्लेयर्स को इस गेम में डेवलपर्स की तरफ से स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। Also Read - Road to Valor Empires: Krafton भारत में जल्द लॉन्च करेगी नया गेम, आ गया टीजर

Road to Velor: Empires गेम में प्लेयर्स खुद का कस्टम रूम क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम रूम का इस्तेमाल प्लेयर्स अपने दोस्तों के साथ गेम देखने और खेलने के लिए कर सकते हैं। Krafton का दावा है कि इस गेम में जबरदस्त ऐक्शन, एडवेंचर और स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगा, जिसे प्लेयर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इस गेम को हार्डकोर और कैजुअल दोनों गेमर्स खेल सकते हैं। साथ ही, डेवलपर्स गेम के लिए नए कंटेंट, कैरेक्टर्स, सिविलाइजेशन, इन-गेम इवेंट्स और esports टूर्नामेंट्स लगातार आयोजित करेंगे।

जारी होंगे नए अपडेट्स

Krafton India का कहना है कि Road to Velor: Empires के लिए कंटेंट्स और रेगुलर अपडेट्स जारी किए जाएंगे। गेम डेवलपर गेमर्स को बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए हाई-क्वालिटी ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है। साथ ही, भारतीय प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए कई लोकल अपडेट्स भी मिलेंगे।

प्लेयर्स इस गेम को Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। यह गेम अब भारत में डाउनलोड और खेलनेके लिए उपलब्ध है।