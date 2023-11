Free Fire MAX में आया Rise of the Puppets Ring, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire MAX के लिए कल यानी 1 नवंबर से Booyah पास सीजन 11 आया है। इस पास के साथ Rise of the Puppets Ring उपलब्ध हो गया है। यह इन-गेम आइटम बोया पास के उपलब्ध रहने तक प्लेयर्स को गेम में मिलेगा। इसके लिए रिंग थीम बेस्ड लक रॉयल इवेंट भी जारी हुआ है। प्लेयर्स इसमें ज्यादा से ज्यादा स्पिन करके रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। वहीं, फ्री फायर मैक्स के लिए OB42 अपडेट भी जारी किया गया है। इस अपडेट के साथ गेम में नए कैरेक्टर्स और कई कॉस्मैटिक आइटम्स जुड़े हैं। आइए, जानते हैं Rise of the Puppets Ring में मिलने वाले आइटम के बारे में…

Rise of the Puppets Ring

फ्री फायर मैक्स के सीजन 11 के साथ आए Booyah Pass के साथ-साथ प्लेयर्स को यह आइटम मिलेगा। इसके साथ मिलने वाले आइटम को प्लेयर्स बोया पास खत्म होने तक एक्सेस कर सकेंगे। इसमें मिलने वाले आइटम को प्राप्त करने के लिए प्लेयर्स को एक स्पिन के लिए 9 डायमंड्स खर्च करने पड़ेंगे। वहीं, 90 डायमंड्स में प्लेयर्स को 10+1 यानी 11 स्पिन का मौका मिलेगा। इन स्पिन के साथ प्लेयर्स को नीचे दिए गए इन-गेम आइटम मिलेंगे।

– Booyah Pass Premium

– 10x BP Ring Token

– 5x BP Ring Token

– 3x BP Ring Token

– 2x BP Ring Token

– BP Ring Token

Luck Royale

वहीं, अन्य लक रॉयल की तरह ही प्लेयर्स को इसमें एक्सचेंज सेक्शन भी मिलेगा, जहां इन टोकन्स का इस्तेमाल करके प्लेयर्स अन्य कॉस्मैटिक यानी इन-गेम आइटम को रिडीम कर पाएंगे। हालांकि, यह विकल्प सीमित है।

– Booyah Pass Premium Plus (सीजन 11): 200 BP Ring Tokens

– Booyah Pass Premium: 125 BP Ring Tokens

– BP S11 Box: 10 BP Ring Tokens

– 100 BP EXP: 5 BP Ring Tokens

– 1x BP S11 Token: 3 BP Ring Tokens

Free Fire MAX के सीजन 11 बोया पास पाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

– सबसे पहले गेम लॉन्च करें और बोया पास सेक्शन में जाएं।

– इसके बाद अपग्रेड बटन पर टैप करें और प्रेफर्ड वेरिएंट को सेलेक्ट करें।

– फिर परचेज को कंफर्म करें।

– ऐसा करने से आपका बोया पास अपग्रेड हो जाएगा।