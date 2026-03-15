Free Fire Max में Final Shot Faded Wheel इवेंट की एंट्री हो गई है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स Shot Coin Cascade आदि को फ्री पा सकते हैं। फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में आए दिन नए-नए इवेंट्स लाइव होते रहते है। इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर प्लेयर्स को काफी एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स फ्री पाने का मौका मिलता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 15 March 2026: फ्री Diamonds-Gold पाने का मौका, तुरंत रिडीम करें ये कोड्स

Free Fire Max के Faded Wheel इवेंट की बात करें, तो इस इवेंट में आपके सामने 10 इन-गेम आइटम्स की लिस्ट दिखती है। हालांकि, आप इनमें से किसी 8 आइटम्स के लिए ही अपना लक अजमा सकते हैं। 10 में से उन 2 आइटम्स को आपको चुनकर रिमूव करना होता है, जिसे आप पाना नहीं चाहते। 2 आइटम्स रिमूव होने के बाद आप 8 आइटम्स के लिए गेम में अपना लक अजमा सकते हैं। इसके लिए आपको डायमंड्स खर्च करके स्पिन करना होता है। हर स्पिन में आपको 8 में से एक रिवॉर्ड फ्री मिलेगा। 8वें स्पिन तक आपको गारंटी तौर पर Shot Coin Cascade ग्रैंड प्राइज मिलेगा। यहां देखें रिवॉर्ड्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रही Gloo Wall-Stickly Sweet स्किन, पाने के लिए करें यह काम

Rewards

1. Final Shot Shot Coin Cascade और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: फ्री में चाहिए गेमिंग आइटम, अभी रिडीम करें नए कोड

2. Enhance Hammer

3. Flaming Red Weapon Loot Crate

4. Cube Fragment

5. Super Leg Pocket

6. Tactical Market

7. Juicy Apple

8. Vector Taunting Smile Weapon Loot Crate

9. Team Booster

10. Skyboard Catastrophe Bringer

Add Techlusive as a Preferred Source

Spin Price

फ्री फायर मैक्स में हर स्पिन की कीमत होती है। इस गेम में आप सीधे पैसे खर्च नहीं करते हैं। पहले पैसों से इन-गेम करेंसी Diamonds खरीदते हैं और उसके बाद उन डायमंड्स से स्पिन करके रिवॉर्ड्स के लिए अपना लक अजमाते हैं। इस गेम में पहले स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है। वहीं, दूसरे स्पिन की कीमत 19 डायमंड्स है। तीसरे स्पिन की कीमत 39 डायमंड्स है। चौथे स्पिन की कीमत 69 डायमंड्स है। पांचवा स्पिन 99 डायमंड्स का है। छठा स्पिन 149 डायमंड्स का है। सातवां स्पिन 199 डायमंड्स का है। वहीं, आखिरी आठवां स्पिन 499 डायमंड्स में होगा।