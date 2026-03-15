Published By: Manisha | Published: Mar 15, 2026, 04:42 PM (IST)
देशभर में LPG सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। अगर आपके घर में भी LPG सिलेंडर खत्म हो गया है और नया सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। आपको नया सिलेंडर बुक करने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बस अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के जरिए आसानी से नया गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 स्मार्ट तरीकों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप मिनटों में घर बैठे नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे। और पढें: गैस सिलेंडर हो गया खत्म? इन 3 स्मार्ट किचन अप्लायंसेस से बनाएं खाना
1. WhatsApp के जरिए गैस बुक करने के लिए आपको सबसे पहले Indane गैस एजेंसी का ऑफिशियल नंबर 7588888824 अपने फोन में सेव करें। और पढें: Meta का बड़ा कदम, WhatsApp, Facebook और Messenger पर स्कैमर्स की छुट्टी, लॉन्च हुआ नया सुरक्षा फीचर
2. इसके बाद अपने रजिस्टर्ड नंबर से इस नंबर पर REFILL मैसेज लिखकर भेज दें। और पढें: WhatsApp लाया पैरेंटल कंट्रोल फीचर, माता-पिता को मिलेगा बच्चों के अकाउंट पर पूरा कंट्रोल
3. अब सिस्टम आपकी डिटेल्स वेरिफाइ करके आपकी बुकिंग कंफर्म कर देगा, जिसकी जानकारी आपको मैसेज के जरिए प्राप्त हो जाएगी।
व्हाट्सऐप के अलावा, सिर्फ 1 मिस्ड कॉल के जरिए भी आप अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। Indane ग्राहक 8454955555 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से मिस्ड कॉल मारनी होगी।
IVRS जरिए के बार में बताएं, तो यह Interactive Voice Response System होता है। इसके लिए आपको 7718955555 नंबर पर फोन कॉल करना होगा।
इसके अलावा, आप कंपनी की आधिकारिक ऐप के जरिए भी गैस बुकिंग कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में इस ऐस के डाउनलोड सबसे ज्यादा बढ़े हैं। यह Indian Oil One ऐप है।
ऐप के अलावा, आप वेबसाइट के जरिए भी गैस बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://cx.indianoil.in पर जाना होगा।
अन्य बाकी गैस सिलेंडर की डिटेल्स भी आप इस पोस्ट में पा सकते हैं-
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कई सुविधाजनक माध्यमों से आसानी से की जा सकती है।
घरेलू एलपीजी उपभोक्ता घर बैठे इन माध्यमों से एलपीजी रिफिल बुक कर सकते हैं:
• WhatsApp के माध्यम से
• SMS / IVRS के माध्यम से
• संबंधित OMC के मोबाइल ऐप के माध्यम… pic.twitter.com/VXqkGpBnon
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 14, 2026
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