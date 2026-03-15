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WhatsApp से बुक करें LPG गैस सिलेंडर, ये 4 तरीके भी आएंगे काम

LPG gas cylinder booking: क्या आपके घर में भी LPG सिलेंडर खत्म हो गया है? अगर हां, तो गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे WhatsApp से करें बुकिंग।

Published By: Manisha | Published: Mar 15, 2026, 04:42 PM (IST)

LPG shortage (1)
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देशभर में LPG सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। अगर आपके घर में भी LPG सिलेंडर खत्म हो गया है और नया सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। आपको नया सिलेंडर बुक करने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बस अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के जरिए आसानी से नया गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 स्मार्ट तरीकों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप मिनटों में घर बैठे नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे। news और पढें: गैस सिलेंडर हो गया खत्म? इन 3 स्मार्ट किचन अप्लायंसेस से बनाएं खाना

WhatsApp

1. WhatsApp के जरिए गैस बुक करने के लिए आपको सबसे पहले Indane गैस एजेंसी का ऑफिशियल नंबर 7588888824 अपने फोन में सेव करें। news और पढें: Meta का बड़ा कदम, WhatsApp, Facebook और Messenger पर स्कैमर्स की छुट्टी, लॉन्च हुआ नया सुरक्षा फीचर

2. इसके बाद अपने रजिस्टर्ड नंबर से इस नंबर पर REFILL मैसेज लिखकर भेज दें। news और पढें: WhatsApp लाया पैरेंटल कंट्रोल फीचर, माता-पिता को मिलेगा बच्चों के अकाउंट पर पूरा कंट्रोल

3. अब सिस्टम आपकी डिटेल्स वेरिफाइ करके आपकी बुकिंग कंफर्म कर देगा, जिसकी जानकारी आपको मैसेज के जरिए प्राप्त हो जाएगी।

Missed Call

व्हाट्सऐप के अलावा, सिर्फ 1 मिस्ड कॉल के जरिए भी आप अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। Indane ग्राहक 8454955555 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से मिस्ड कॉल मारनी होगी।

IVRS

IVRS जरिए के बार में बताएं, तो यह Interactive Voice Response System होता है। इसके लिए आपको 7718955555 नंबर पर फोन कॉल करना होगा।

App

इसके अलावा, आप कंपनी की आधिकारिक ऐप के जरिए भी गैस बुकिंग कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में इस ऐस के डाउनलोड सबसे ज्यादा बढ़े हैं। यह Indian Oil One ऐप है।

Website

ऐप के अलावा, आप वेबसाइट के जरिए भी गैस बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://cx.indianoil.in पर जाना होगा।

अन्य बाकी गैस सिलेंडर की डिटेल्स भी आप इस पोस्ट में पा सकते हैं-