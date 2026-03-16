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JBL Grip पोर्टेबल स्पीकर भारत में लॉन्च, सिंगल चार्ज पर चलेंगे 12 घंटे

JBL Grip स्पीकर भारत में लॉन्च हो गए है। इस स्पीकर में AI Sound Boost व Auracast सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं स्पीकर की कीमत और खूबियां।

Published By: Manisha | Published: Mar 16, 2026, 07:53 PM (IST)

JBL
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JBL Grip Portable स्पीकर भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का नया अल्ट्रा-पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है। फीचर्स की बात करें, तो इस स्पीकर में AI Sound Boost और स्टीरियो व मल्टी-स्पीकर पेयरिंग के लिए Auracast सपोर्ट मिलता है। पानी से से बचाव के लिए स्पीकर में IP68 रेटिंग दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह स्पीकर 16W साउंड आउटपुट मिलता है। इसके अलावा, स्पीकर सिंगल चार्ज पर 12 घंटे तक की प्लेबैक प्रोवाइड करता है। आइए जानते हैं स्पीकर की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: 20,000 रुपए से कम में खरीदें होली के लिए ये 7 धांसू पार्टी स्पीकर्स, घर को बना देंगे DJ फ्लोर

JBL Grip Price in India, Availability

कीमत की बात करें, तो JBL Grip को 11,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इस स्पीकर में आपको Black, White, Purple, Red, Blue और Camo कलर ऑप्शन मिलता है। इस स्पीकर को आप JBL साइट के जरिए खरीद सकते हैं। news और पढें: Amazon Great Republic Day Sale: Sony-JBL जैसे ब्रांड्स के हेडफोन पर भारी छूट, ईयरबड्स पर भी गजब ऑफर

JBL Grip Features

-16W साउंड साउंड

-Auracast सपोर्ट

-12 घंटे तक का प्लेबैक

स्पीकर्स की बात करें, तो JBL Grip में 16W साउंड साउंड आउटपुट मिलता है। जैसे कि हमने बताया कंपनी ने इस स्पीकर में AI Sound Boost दिया है। कनेक्टिविटी के लिए JBL Grip स्पीकर में ब्लूटूथ 5.4, A2DP 1.4 और AVRCP 1.6 आदि का सपोर्ट मिलता है। यह स्पीकर एंड्रॉइड और iOS में JBL Portable ऐप के साथ काम करता है। इस स्पीकर में Auracast सपोर्ट दिया गया है, जिसके जरिए यूजर्स स्टीरियो साउंड के लिए 2 स्पीकर पेयर कर सकते हैं।

सिंगल चार्ज पर JBL Grip 12 घंटे तक का प्लेबैक प्रोवाइड करता है, जिसमें Playtime Boost मौजूद है। Playtime Boost के जरिए आप स्पीकर को 2 घंटे तक एडिशनल बूस्ट कर सकते हैं। इसमें 10.01Wh Li-ion बैटरी मिलती है, जिसे फुली चार्ज होने में 3 घंटे तक का समय लग सकता है।

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पानी से बचाव के लिए स्पीकर में IP68 रेटिंग मिलती है। यह स्पीकर 64×153×65mm डायमेंशन के साथ आता है, जिसका भार 385 ग्राम है।