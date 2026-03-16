Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए आज प्लेयर्स को Grand Slam Bundle पाने का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि इस बंडल को आप इसकी कीमत में नहीं बल्कि आधी कीमत में खरीद सकेंगे। दरअसल, डेली स्पेशल का खास बेनेफिट ही यह है। यह फ्री फायर मैक्स का एक पॉपुलर इन-गेम स्टोर सेक्शन है, जहां से आप हाफ रेट में ढेर सारे इन-गेम आइटम्स को खरीद सकते हैं। अगर आप गेम में नए इन-गेम आइटम्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए ही है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 16 March 2026: आज ही पाएं फ्री स्किन, इमोट और लूट क्रेट

Free Fire Max में Daily Special सेक्शन डेली ही अपडेट होता है और इसमें रोजाना ही कई सारे इन-गेम आइटम्स को एड किया जाता है। एक-साथ कई सारे इन-गेम आइटम्स खरीदना जेब पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में डेली स्पेशल स्टोर आपके काफी काम आता है। डेली स्पेशल सेक्शन में सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। इस ऑफर के तहत आप उन आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकते हैं। आज इस सेक्शन से आप Grand Slam Bundle और Dangerous Game Emote को आधी कीमत में खरीद सकते हैं। यहां देखें गेम में आज डेली स्पेशल सेक्शन में मौजूद इन-गेम आइटम्स की कीमत। और पढें: Free Fire Max में Final Shot Coin Cascade मिल रहा फ्री, नया Faded Wheel इवेंट हुआ शुरू

Daily Special

1. BP S11 Token और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 15 March 2026: फ्री Diamonds-Gold पाने का मौका, तुरंत रिडीम करें ये कोड्स

BP S11 Token की कीमत 10 डायमंड्स है, जिसे आप 5 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

2. Bunny Maniac

Bunny Maniac की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि आज आपको 449 डायमंड्स में मिलने वाला है।

3. Grand Slam Bundle

Grand Slam Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जिसे आप 449 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

4. Loot Box Bathing Ducky

Loot Box Bathing Ducky की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे आप 99 डायमंड्स में पा सकेंगे।

5. MP40 Sneaky Clown Weapon Loot Crate

MP40 Sneaky Clown Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में पा सकते हैं।

6. Dangerous Game Emote

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Dangerous Game Emote की कीमत 199 डायमंड्स है, जो कि आपको 99 डायमंड्स में मिलने वाला है।