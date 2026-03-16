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Free Fire MAX Redeem Codes Today 16 March 2026: आज ही पाएं फ्री स्किन, इमोट और लूट क्रेट

Garena ने Free Fire MAX के लिए 16 मार्च 2026 के नए Redeem Codes जारी किए हैं, जिनसे गेमर्स फ्री में स्किन, इमोट, वेपन लूट क्रेट और गोल्ड जैसे इनाम पा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 16, 2026, 09:50 AM (IST)

free fire max (80)
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Garena ने Free Fire MAX के लिए आज नए Redeem Codes जारी कर दिए हैं, जिनकी मदद से खिलाड़ी बिना डायमंड खर्च किए कई प्रीमियम आइटम पा सकते हैं। इन रिडीम कोड को रिडीम करके खिलाड़ी वेपन लूट क्रेट, एक्सक्लूसिव इमोट्स और गोल्ड हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं… news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 15 March 2026: फ्री Diamonds-Gold पाने का मौका, तुरंत रिडीम करें ये कोड्स

क्या हैं आज के Redeem Codes?

  • FFMTYKQPFDZ9
  • ​FF6WN9QSFTHX
  • ​FFRSX4CYHLLQ
  • ​FFSKTXVQF2NR
  • ​NPTF2FWSPXN9
  • ​FFDMNSW9KG2
  • ​FFCBRAXQTS9S
  • ​FFSGT7KNFQ2X
  • ​FPSTQ7MXNPY5
  • 4N8M2XL9R1G3
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FF6YH3BFD7VT
  • ​B1RK7C5ZL8YT
  • ​4ST1ZTBZBRP9
  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​S9QK2L6VP3MR
  • ​FFR4G3HM5YJN
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​FZ5X1C7V9B2N
  • ​FT4E9Y5U1I3O
  • ​FP9O1I5U3Y2T
  • ​FM6N1B8V3C4X
  • ​FA3S7D5F1G9H
  • ​FK3J9H5G1F7D
  • ​FU1I5O3P7A9S
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​FE2R8T6Y4U1I

किन वजहों से काम नहीं करते कोड?

इन कोड्स की मदद से गेमर्स वेपन स्किन, कैरेक्टर आइटम, लूट क्रेट, गोल्ड और कई दूसरे इन-गेम रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं, हालांकि खिलाड़ियों को ध्यान रखना चाहिए कि हर कोड सीमित समय और सीमित यूजर्स के लिए ही काम करता है। अगर कोड डालते समय एरर मैसेज आता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह कोड एक्सपायर हो चुका है या फिर उसकी यूज लिमिट पूरी हो गई है। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 9 March: आज फ्री डायमंड्स, स्किन और प्रीमियम रिवॉर्ड पाने का शानदार मौका!

Redeem Codes कैसे क्लेम करें?

इन रिवॉर्ड्स को क्लेम करने के लिए खिलाड़ियों को गेम ऐप के अंदर नहीं बल्कि Garena की ऑफिशियल रिवॉर्ड रिडेम्प्शन वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले खिलाड़ियों को उस वेबसाइट पर जाकर अपने Free Fire अकाउंट से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए Facebook, Google, Apple ID या X जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद खिलाड़ी को 12 से 16 कैरेक्टर वाला कोई भी रिडीम कोड कॉपी करके वेबसाइट के टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करना होगा, फिर ‘Confirm’ बटन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम कोड को वेरिफाई करेगा और अगर कोड वैलिड हुआ तो स्क्रीन पर सफलता का मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद खिलाड़ियों को अपने गेम के इन-गेम मेलबॉक्स में जाकर रिवॉर्ड कलेक्ट करना होगा, जो आमतौर पर 24 घंटे के भीतर मिल जाते हैं। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 March 2026: आज मिलेंगे भर-भर के फ्री रिवॉर्ड्स, ऐसे करें तुरंत क्लेम

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Redeem Codes इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिडीम कोड ज्यादा समय तक एक्टिव नहीं रहते। आमतौर पर इनकी वैधता 12 से 18 घंटे तक ही होती है, इसलिए खिलाड़ियों को इन्हें जल्द से जल्द इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कई कोड रीजन-लॉक भी होते हैं, यानी वे सिर्फ खास सर्वर जैसे कि भारत के सर्वर पर ही काम करते हैं। अगर कोई कोड काम नहीं करता तो इसकी वजह सर्वर लिमिट पूरी होना या समय खत्म होना भी हो सकती है।