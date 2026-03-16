भारत में ट्रेंड कर रहा है ये LPG बुकिंग ऐप, डाउनलोड में ChatGPT को भी छोड़ दिया पीछे

भारत में LPG गैस की बढ़ती मांग और सप्लाई को लेकर बनी चिंता के बीच इंडियन ऑयल का IndianOil One App अचानक बेहद फेमस हो गया है। यह ऐप अब भारत में Google Play Store और Apple App Store के फ्री ऐप डाउनलोड चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया है, खास बात यह है कि इस ऐप ने AI चैटबॉट ChatGPT को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ने की खबरों के बाद भारत में कई लोग गैस सिलेंडर की एडवांस बुकिंग करने लगे हैं। इसी वजह से लाखों यूजर्स LPG सिलेंडर बुक करने के लिए IndianOil One ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जिससे इसकी डाउनलोड संख्या तेजी से बढ़ गई। और पढें: अब घर बैठे WhatsApp से करें गैस सिलेंडर बुक, करना होगा ये नंबर सेव, फिर करें ये काम

LPG डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर क्यों लग रही हैं लंबी कतारें?

पिछले कुछ दिनों में देश के कई शहरों में LPG डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर लंबी-लंबी कतारें देखी गई हैं। कई रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों को गैस की कमी के कारण अपना मेन्यू छोटा करना पड़ा है या कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ा है। इसी के साथ बाजार में LPG सिलेंडर की कालाबाजारी और स्टॉक करने के मामले भी बढ़ने लगे हैं। गैस की कमी के डर से कई लोग सिलेंडर पहले से बुक कर रहे हैं। वहीं, कुछ उपभोक्ता गैस के ऑप्शन के तौर पर इंडक्शन कुकटॉप जैसे इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइस भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। यही कारण है कि गैस बुकिंग और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए IndianOil One ऐप की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है।

भारत में LPG और PNG का इस्तेमाल कितना होता है?

भारत में खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से LPG और PNG का इस्तेमाल किया जाता है। देश में लगभग 33.4 करोड़ घरों में LPG कनेक्शन है, जबकि PNG कनेक्शन करीब 1.5 करोड़ घरों में ही उपलब्ध है। LPG सिलेंडर पोर्टेबल होता है और इसे घर तक डिलीवर किया जाता है, जबकि PNG पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से फरवरी के बीच औसतन 55.7 लाख LPG सिलेंडर की बुकिंग रोजाना हो रही थी, लेकिन हाल ही में यह संख्या अचानक बढ़कर 75.7 लाख सिलेंडर प्रतिदिन तक पहुंच गई, जो सामान्य से लगभग 35% ज्यादा है। इससे साफ है कि लोगों में गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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IndianOil One App में क्या-क्या सुविधा मिलती है?

IndianOil One App एक फ्री मोबाइल ऐप है, जिसे इंडियन ऑयल ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए बनाया है। इस ऐप की मदद से यूजर LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं, डिलीवरी ट्रैक कर सकते हैं, नया LPG कनेक्शन ले सकते हैं या अपना डिस्ट्रीब्यूटर बदल सकते हैं। इसके अलावा ऐप में एक खास सर्च फीचर भी है, जिससे यूजर अपने आसपास का पेट्रोल पंप या LPG डिस्ट्रीब्यूटर आसानी से ढूंढ सकते हैं। ऐप एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म SensorTower के मुताबिक, पिछले 30 दिनों में इस ऐप को 40 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। अचानक बढ़ी मांग की वजह से कुछ राज्यों में ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी कुछ समय के लिए ठप पड़ गया, क्योंकि सामान्य से 30-40% ज्यादा बुकिंग एक साथ होने लगी थीं। यही वजह है कि फिलहाल यह ऐप भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला फ्री ऐप बन गया है।