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WhatsApp ला रहा नया Guest Chats फीचर, व्हाट्सऐप अकाउंट न होने पर भी होगी चैटिंग

WhatsApp पर जल्द ही Guest Chats फीचर दस्तक देने वाला है। इस फीचर के जरिए नॉन-व्हाट्सऐप यूजर्स व्हाट्सऐप चैट करने में सक्षम होंगे। यहां जानें कैसे।

Published By: Manisha | Published: Mar 16, 2026, 01:57 PM (IST)

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photo icon WhatsApp Guest Chats Feature

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WhatsApp अपने ग्राहकों के लिए नए-नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। हालांकि, अभी तक व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए लेटेस्ट फीचर लेकर आता रहता था। वहीं, जल्द ही इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नॉन-व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए नया फीचर लेकर आने वाला है। लीक रिपोर्ट की मानें, तो इस फीचर का नाम Guest Chats फीचर होने वाला है। इस फीचर के जरिए नॉन-व्हाट्सऐप यूजर्स भी व्हाट्सऐप चैट कर सकेंगे। आइए जाते हैं कैसे। news और पढें: क्या आपकी WhatsApp चैट सुरक्षित है? ये 5 फीचर्स तुरंत चेक करें

Guest Chats फीचर

WABetaInfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp beta for Android 2.25.22.13 अपडेट का हवाला देते हुए नए Guest Chats फीचर की जानकारी दी है। रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही व्हाट्सऐप पर नया Guest Chats फीचर दस्तक देगा। इस फीचर की मदद से नॉन-व्हाट्सऐप यूजर्स भी व्हाट्सऐप चैट कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके किसी दोस्त के पास व्हाट्सऐप अकाउंट नहीं भी है, तो भी आप उनके साथ व्हाट्सऐप चैट कर सकेंगे। news और पढें: WhatsApp से बुक करें LPG गैस सिलेंडर, ये 4 तरीके भी आएंगे काम

  • दरअसल, गेस्ट चैट फीचर के तहत नॉन-व्हाट्सऐप यूजर्स को चैट जॉइन करने के लिए एक सोर्स वेब लिंक प्राप्त होगा। जैसे ही वो उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो वो गेस्ट चैट का हिस्सा बन जाएंगे और सामने वाले के साथ चैट कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से व्हाट्सऐप अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  • खास बात यह है कि गेस्ट चैट भी गेस्ट Encryption के साथ आएगी। यह नॉर्मल यूजर के end-to-end encryption जैसा ही सेफ चैटिंग जरिया होगा। यह एक टैम्परेरी गेस्ट चैट सेशन होगा, जिसमें यूजर्स सिर्फ चैट करने में ही सक्षम होंगे। इस चैट विंडो में यूजर्स व्हाट्सऐप कॉल व डॉक्यूमेंट्स आदि शेयर नहीं कर सकते।

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रिपोर्ट की मानें, तो व्हाट्सऐप का अपकमिंग फीचर Android व iOS दोनों ही यूजर्स एक्सेस कर सकेंगे। फिलहाल, यह व्हाट्सऐप बीटा वर्जन में स्पॉट किया गया है। हालांकि, आने वाले समय में इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।

FAQs (अक्सर पूछे जानें वाले सवाल)

WhatsApp Guest Chats फीचर क्या है?

WhatsApp Guest Chats फीचर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का अपकमिंग फीचर है, जिसके जरिए नॉन-व्हाट्सऐप यूजर्स भी व्हाट्सऐप चैट कर सकेंगे।

WhatsApp Guest Chats कब तक लॉन्च होगा?

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WhatsApp Guest Chats फीचर फिलहाल बीटा टेस्टिंग में स्पॉट हुआ है। ऐसे में इसे सभी यूजर्स तक रोलआउट होने में थोड़ा समय लग सकता है।