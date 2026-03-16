Published By: Manisha | Published: Mar 16, 2026, 01:57 PM (IST)
WhatsApp अपने ग्राहकों के लिए नए-नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। हालांकि, अभी तक व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए लेटेस्ट फीचर लेकर आता रहता था। वहीं, जल्द ही इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नॉन-व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए नया फीचर लेकर आने वाला है। लीक रिपोर्ट की मानें, तो इस फीचर का नाम Guest Chats फीचर होने वाला है। इस फीचर के जरिए नॉन-व्हाट्सऐप यूजर्स भी व्हाट्सऐप चैट कर सकेंगे। आइए जाते हैं कैसे। और पढें: क्या आपकी WhatsApp चैट सुरक्षित है? ये 5 फीचर्स तुरंत चेक करें
WABetaInfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp beta for Android 2.25.22.13 अपडेट का हवाला देते हुए नए Guest Chats फीचर की जानकारी दी है। रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही व्हाट्सऐप पर नया Guest Chats फीचर दस्तक देगा। इस फीचर की मदद से नॉन-व्हाट्सऐप यूजर्स भी व्हाट्सऐप चैट कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके किसी दोस्त के पास व्हाट्सऐप अकाउंट नहीं भी है, तो भी आप उनके साथ व्हाट्सऐप चैट कर सकेंगे। और पढें: WhatsApp से बुक करें LPG गैस सिलेंडर, ये 4 तरीके भी आएंगे काम
WhatsApp is rolling out guest chats on Android and iOS! और पढें: Meta का बड़ा कदम, WhatsApp, Facebook और Messenger पर स्कैमर्स की छुट्टी, लॉन्च हुआ नया सुरक्षा फीचर
With guest chats, users can create invite links to start conversations with people who do not have a WhatsApp account.https://t.co/eC4IEdEtjm pic.twitter.com/TTGsNja1zU
— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 16, 2026
यह भी पढ़ें: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खबर, जल्द मिल सकते हैं ये 5 नए कमाल के फीचर्स
रिपोर्ट की मानें, तो व्हाट्सऐप का अपकमिंग फीचर Android व iOS दोनों ही यूजर्स एक्सेस कर सकेंगे। फिलहाल, यह व्हाट्सऐप बीटा वर्जन में स्पॉट किया गया है। हालांकि, आने वाले समय में इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।
WhatsApp Guest Chats फीचर क्या है?
WhatsApp Guest Chats फीचर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का अपकमिंग फीचर है, जिसके जरिए नॉन-व्हाट्सऐप यूजर्स भी व्हाट्सऐप चैट कर सकेंगे।
WhatsApp Guest Chats कब तक लॉन्च होगा?
WhatsApp Guest Chats फीचर फिलहाल बीटा टेस्टिंग में स्पॉट हुआ है। ऐसे में इसे सभी यूजर्स तक रोलआउट होने में थोड़ा समय लग सकता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information