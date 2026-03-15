Apple का फोल्डेबल फोन पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस फोन के नाम की जानकारी सामने आई है। लीक की मानें, तो Apple कंपनी अपने पहले फोल्डेबल फोन को iPhone Ultra नाम के साथ ला सकती है। अभी तक यह फोन iPhone Fold नाम से लीक्स का हिस्सा बना हुआ था। वहीं, लेटेस्ट लीक की खबर बिल्कुल अलग है। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने पहले फोल्डेबल प्रीमियम फोन को इस साल के अंत तक मार्केट में लॉन्च कर देगी। फिलहाल, कंपनी ने इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: iPhone Fold में मिलेगा लिक्विड मेटल से बना खास हिंज, लीक में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए पूरी डिटेल

Apple ‘iPhone Ultra’ Moniker

टिप्सटर Whylab ने चीनी माइक्रोसाइट वीबो के जरिए iPhone Fold से जुड़ी जानकारी रिलीज की है। लीक की मानें, तो Apple कंपनी अपने फोल्डेबल फोन को iPhone fold नहीं बल्कि iPhone Ultra के नाम के साथ ला सकती है। अभी तक कंपनी Ultra ब्रांडिंग को Apple Watch व M सीरीज चिप के लिए इस्तेमाल करती है। अगर लीक सच साबित होती है तो कंपनी पहली बार Ultra ब्रांडिंग के साथ कोई iPhone मॉडल मार्केट में पेश करेगी। और पढें: Apple 2026 में ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone और वापस आ सकता है Touch ID, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Phone Ultra Price leak online

इससे पहले चीनी टिप्स्टर Instant Digital ने वीबो पर फोल्डेबल iPhone की कीमत लीक की है। लीक के मुताबिक, कंपनी इस फोन को तीन वेरिएंट्स में पेश कर सकती है। इसमें 256GB स्टोरेज की कीमत CNY 15,999 (लगभग 2,14,400 रुपये) होगी। वहीं, 512GB स्टोरेज की कीमत CNY 17,999 (लगभग 2,41,100 रुपये) होगी। वहीं, 1TB मॉडल को CNY 19,999 (लगभग 2,67,900 रुपये) की कीमत में लेकर आया जाएगा। और पढें: Apple के Foldable iPhone का डिजाइन और खास फीचर्स लीक, जानें डिटेल

Add Techlusive as a Preferred Source

फिलहाल कंपनी ने अपने पहले फोल्डेबल फोन से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी रिवील नहीं की है। न ही कंपनी ने फोन के नाम पर कोई बयान दिया है और न ही कीमत पर। यह खबरें अफवाह मात्र भी साबित हो सकती है। लॉन्चिंग की बात करें, तो कंपनी इस फोन को साल के अंत सितंबर को मार्केट में पेश कर सकती है। इस साल सितंबर में कंपनी iPhone 18 Pro मॉडल्स व Fold फोन ही ला सकती है। वहीं, स्टैंडर्ड व प्लस मॉडल को साल 2027 की शुरुआत में पेश किया जा सकता है।