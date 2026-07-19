GTA Online में फ्री मिल रही नई Grotti Veleno GT सुपरकार, जानें कैसे करें क्लेम

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 19, 2026, 11:32 AM (IST)
GTA Online के लिए Rockstar Games ने नया Grotti Veleno GT सुपरकार पेश की है। हालांकि आपको बता दें अभी सब लोग इस कार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसे सिर्फ GTA+ सब्सक्रिप्शन लेने वाले खिलाड़ी ही एक हफ्ता पहले फ्री में क्लेम कर सकते हैं। यह ऑफर 12 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा। इसके बाद यह कार सभी प्लेयर्स के लिए Legendary Motorsport वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगी। और पढें: GTA Online का Motor Madness इवेंट हुआ लाइव, Racing Gear समेत कई शानदार चीजें मिलेंगी बिल्कुल फ्री
इस महीने GTA+ में कई शानदार इन-गेम ऑफर भी दिए जा रहे हैं। जैसें… और पढें: GTA 6 Online कब हो सकता है लॉन्च? लीक में हुआ बड़ा खुलासा
GTA+ मेंबर्स बनने पर आपको हर महीने अपने Maze Bank अकाउंट में GTA$500,000 मिलते हैं। इसके अलावा मेंबर-एक्सक्लूसिव Shark Cards पर 15% अतिरिक्त GTA$ बोनस भी दिया जाता है। सीमित समय के लिए कुछ चुनिंदा Shark Card खरीदने पर 40% तक अतिरिक्त GTA$ मिलने का ऑफर भी चल रहा है। वहीं HSW Time Trials में 12 अगस्त तक 2X GTA$ और RP मिलेंगे, जबकि 14 जुलाई से 22 जुलाई के बीच यह इनाम बढ़कर 4X GTA$ और RP तक पहुंच जाएगा। और पढें: GTA 6 New Leak: आ सकता है Multiplayer Mode और अगर क्राइम किया तो लगेगा फाइन और होगी जेल
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