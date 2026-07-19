GTA Online में फ्री मिल रही नई Grotti Veleno GT सुपरकार, जानें कैसे करें क्लेम

GTA Online के लिए Rockstar Games ने नया Grotti Veleno GT सुपरकार पेश की है। हालांकि आपको बता दें अभी सब लोग इस कार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसे सिर्फ GTA+ सब्सक्रिप्शन लेने वाले खिलाड़ी ही एक हफ्ता पहले फ्री में क्लेम कर सकते हैं। यह ऑफर 12 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा। इसके बाद यह कार सभी प्लेयर्स के लिए Legendary Motorsport वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगी। और पढें: GTA Online का Motor Madness इवेंट हुआ लाइव, Racing Gear समेत कई शानदार चीजें मिलेंगी बिल्कुल फ्री

Grotti Veleno GT को एक हफ्ता पहले कैसे क्लेम करें?

सबसे पहले आपको GTA+ का सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

इसके बाद GTA Online शुरू करें और The Vinewood Car Club शोरूम पर जाएं।

यहां आपको Attack Livery के साथ Grotti Veleno GT फ्री में क्लेम करने का मौका मिलेगा।

ध्यान रखें कि यह ऑफर सिर्फ 12 अगस्त तक ही है। इसके बाद यह एक्सक्लूसिव एक्सेस खत्म हो जाएगा और कार सभी खिलाड़ियों के लिए Legendary Motorsport के जरिए उपलब्ध होगी।

GTA+ में और क्या-क्या फायदे मिल रहे हैं?

इस महीने GTA+ में कई शानदार इन-गेम ऑफर भी दिए जा रहे हैं। जैसें… और पढें: GTA 6 Online कब हो सकता है लॉन्च? लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Add Techlusive as a Preferred Source

5 अगस्त तक Mansion प्रॉपर्टी खरीदने पर GTA$2,000,000 की छूट मिलेगी।

Mansion की Art Studio Expansion पर 12 अगस्त तक GTA$1,000,000 की छूट दी जा रही है।

Hao’s Special Works और Benny’s Original Motor Works में Vehicle Conversions और Coloured Headlights पर 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है।

Black Oil Spill Prismatic Chameleon Paint, Wheel Paint और Orange Manor Bomber Zipped Jacket भी मुफ्त दिए जा रहे हैं।

हर महीने GTA+ में क्या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं?

GTA+ मेंबर्स बनने पर आपको हर महीने अपने Maze Bank अकाउंट में GTA$500,000 मिलते हैं। इसके अलावा मेंबर-एक्सक्लूसिव Shark Cards पर 15% अतिरिक्त GTA$ बोनस भी दिया जाता है। सीमित समय के लिए कुछ चुनिंदा Shark Card खरीदने पर 40% तक अतिरिक्त GTA$ मिलने का ऑफर भी चल रहा है। वहीं HSW Time Trials में 12 अगस्त तक 2X GTA$ और RP मिलेंगे, जबकि 14 जुलाई से 22 जुलाई के बीच यह इनाम बढ़कर 4X GTA$ और RP तक पहुंच जाएगा। और पढें: GTA 6 New Leak: आ सकता है Multiplayer Mode और अगर क्राइम किया तो लगेगा फाइन और होगी जेल