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GTA 6 Online कब हो सकता है लॉन्च? लीक में हुआ बड़ा खुलासा

GTA 6 के ऑनलाइन मोड को लेकर नई लीक सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Rockstar Games इसे गेम लॉन्च के दिन नहीं लाएगी, बल्कि कुछ हफ्तों बाद रिलीज कर सकती है, हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 10, 2026, 03:21 PM (IST)

GTA VI

photo icon Take-Two CEO Strauss Zelnick says AI tools can assist developers but cannot create hit games like GTA 6. (Image: Rockstar Games)

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GTA 6 के ऑनलाइन मोड को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, गेम का मल्टीप्लेयर मोड लॉन्च के दिन नहीं आएगा। कहा जा रहा है कि Rockstar Games इसे कुछ हफ्तों बाद अलग से रिलीज कर सकता है, यानी अगर गेम 19 नवंबर को लॉन्च होता है, तो ऑनलाइन मोड दिसंबर में आ सकता है फिलहाल ये जानकारी सिर्फ लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित है, कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। news और पढें: GTA 6 New Leak: आ सकता है Multiplayer Mode और अगर क्राइम किया तो लगेगा फाइन और होगी जेल

क्या GTA 6 Online का लॉन्च दिसंबर में हो सकता है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, GTA 6 Online का लॉन्च टाइमलाइन लगभग एक महीने बाद का हो सकता है। यह रणनीति Rockstar के पिछले गेम्स से मेल खाती है। उदाहरण के तौर पर, GTA 5 के लॉन्च के कुछ हफ्तों बाद GTA Online आया था और Red Dead Redemption 2 का मल्टीप्लेयर भी रिलीज के करीब एक महीने बाद शुरू हुआ था। ऐसे में अगर GTA 6 का ऑनलाइन मोड दिसंबर में आता है, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी। news और पढें: GTA 6 का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी, कंपनी के CEO ने कीमतों को लेकर दिया बड़ा हिंट

GTA 6 Online में नए फीचर्स और प्लेयर्स के लिए क्या खास होगा?

जहां तक फीचर्स की बात है, शुरुआती लीक के अनुसार GTA 6 Online में एक साथ 32 खिलाड़ियों तक को एक सेशन में खेलने का मौका मिल सकता है, जो GTA 5 से थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा गेम के लाइव-सर्विस मॉडल पर चलने की उम्मीद है, यानी समय-समय पर नए अपडेट्स, इवेंट्स और कंटेंट जोड़े जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर भी जोर दिया जा सकता है। Rockstar पहले ही FiveM जैसे प्लेटफॉर्म के साथ काम कर चुका है, इसलिए इस बार खिलाड़ियों को अपनी दुनिया और गेमप्ले बनाने की ज्यादा आजादी मिल सकती है। news और पढें: GTA 6 की कीमत लीक, क्या सच में इतना महंगा होगा गेम?

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पुराने GTA Online का क्या होगा और नया वर्जन कैसे आगे बढ़ेगा?

मौजूदा GTA Online को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है कि आगे क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी पुराने GTA Online को बंद नहीं किया जाएगा, यानी कुछ समय तक पुराने और नए दोनों वर्जन साथ-साथ चल सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे नया वर्जन ज्यादा अहम बन सकता है। कमाई की बात करें तो GTA 6 Online में भी इन-गेम खरीदारी और DLC (नए कंटेंट) देखने को मिल सकते हैं, जैसे पहले होता आया है। हालांकि असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि Rockstar Games कितनी तेजी से नए अपडेट और मजेदार चीजें गेम में जोड़ता है। फिलहाल ये सभी जानकारियां लीक पर आधारित हैं, इसलिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है।