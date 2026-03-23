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GTA 6 का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी, कंपनी के CEO ने कीमतों को लेकर दिया बड़ा हिंट

GTA 6 का इंतजार कर रहे गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। Take-Two के CEO Strauss Zelnick ने गेम की कीमत और फीचर्स को लेकर राहत भरे संकेत दिए हैं, उन्होंने बताया कि गेम न तो बहुत महंगा होगा और न ही इसमें In-Game Ads की परेशानी आएगी। आइए जातने हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 23, 2026, 04:33 PM (IST)

GTA VI

photo icon Take-Two CEO Strauss Zelnick says AI tools can assist developers but cannot create hit games like GTA 6. (Image: Rockstar Games)

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GTA 6 को लेकर गेमर्स में बहुत उत्साह है, लंबे समय से यह चर्चा थी कि इस गेम की कीमत लगभग 100 अमेरिकी डॉलर (करीब 8000 रुपए से ज्यादा) हो सकती है, लेकिन अब Take-Two के CEO Strauss Zelnick ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जो भारतीय गेमर्स के लिए राहत की खबर हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि गेम की कीमत ज्यादा रखना ‘UnFair’ होगा। उनका कहना है कि गेम की कीमत 70 से 80 अमेरिकी डॉलर के बीच रह सकती है और इसमें प्रीमियम वर्जन के साथ बेहतरीन अनुभव भी मिलेगा। इसका मतलब है कि GTA 6 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कीमत के अनुसार ही उपलब्ध होगा, न कि बेहद महंगा। news और पढें: GTA 6 की पूरी स्टोरी खत्म करने में कितना समय लगेगा? नई रिपोर्ट ने कर दिया बड़ा खुलासा

GTA 6 की भारत में कीमत कितनी हो सकती है?

अगर हम इसे भारतीय कीमत में देखें तो बेस वर्जन की कीमत लगभग 5,999 से 6,999 रुपये हो सकती है। वहीं प्रीमियम वर्जन की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसमें अतिरिक्त कंटेंट और नए फीचर्स शामिल होंगे। वर्तमान में PS5 और Xbox Series X जैसी कंसोल गेम्स के AAA टाइटल्स भी इसी रेंज में आते हैं। news और पढें: GTA 6 की कीमत लीक, क्या सच में इतना महंगा होगा गेम?

GTA 6 में क्या होंगे In-Game Ads?

GTA 6 में In-Game Ads को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। CEO Strauss Zelnick ने कहा कि स्पोर्ट्स गेम्स जैसे NBA 2K में Ads ठीक हैं, प्रीमियम ओपन वर्ल्ड गेम में ऐसा करना ‘UnFair’ होगा। उनका कहना है कि पेमेंट किए गए गेम में Ads डालना सही नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि GTA 6 में खिलाड़ियों को In-Game Ads से परेशान नहीं होना पड़ेगा और गेम का अनुभव बिना किसी रुकावट के मिलेगा। news और पढें: GTA 6 का Trailer 3 कब आएगा? जानिए नए अपडेट्स

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क्या AI से GTA जैसे गेम बना सकते हैं?

इसके अलावा AI के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या भविष्य में AI, GTA जैसी गेम बना सकती है। इस पर CEO ने कहा कि AI Tools गेम की असेट्स बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन गेम की कहानी और डिजाइन केवल इंसानी क्रिएटिविटी से ही संभव है। GTA जैसी ब्लॉकबस्टर गेम बनाने में गहरी कहानी, डिजाइन और मानवीय प्रयासों की जरूरत होती है, जिसे AI अकेले नहीं कर सकता।