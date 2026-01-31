comscore
Free Fire Max Daily Special: Flame Wings के साथ आधे दाम में मिल रहा Mr. Bone बंडल, जल्दी करें क्लेम

Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स में Mr. Bone बंडल और Flame Wings जैसे शानदार आइटम मिल रहे हैं, जिन्हें आज आधे दाम में अनलॉक करने का मौका है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 31, 2026, 09:25 AM (IST)

Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स में गेमर्स के इंटरेस्ट को बनाए रखने और फ्री आइटम मुहैया कराने के लिए आए दिन रिडीम कोड रिलीज किए जाते हैं। समय-समय पर गेमिंग इवेंट लाइव किए जाते हैं। इनके साथ डेली स्पेशल को भी रोजाना अपडेट किया जाता है। यह गेम का खास स्टोर है, जहां प्रीमियम आइटम आम स्टोर के मुकाबले बहुत सस्ते में मिलते हैं। यहां से खरीदारी करने पर इन-गेम करेंसी डायमंड (Diamond) की सेविंग होती है। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 31 January 2026: नए कोड से फ्री में पाएं धमाकेदार रिवॉर्ड्स, ऐसे करें रिडीम

आप Free Fire Max लवर हैं और कुछ स्पेशल खरीदना चाहते हैं, तो आज का डेली स्पेशल आपके लिए है। इस खास सेक्शन में Mr. Bone बंडल, Flame Wings और Mr. Nutcracker वेपन लूट क्रेट जैसे कई शानदार आइटम मिल रहे हैं। इन सभी को किफायती दाम में अनलॉक किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Shinijuku Influencer बंडल, अभी करें Unlock

क्या है Daily Special ?

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल एक खास स्टोर है। इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलता है। इससे आइटम्स को आधी कीमत में अनलॉक किया जा सकता है। आइए डेली स्पेशल में मिलने वाले आइटम पर डालते हैं एक नजर और जानते हैं कीमत… news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: बिना डायमंड के मिल रहे ढेरों रिवॉर्ड्स आज, अभी ऐसे पाएं

1. Scorpio Token डेली स्पेशल में 5 डायमंड में मिल रहा है। इसकी असली कीमत 10 डायमंड है।
2. Mr. Bone बंडल की असली कीमत 1199 डायमंड है, मगर डेली स्पेशल से इसे 599 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।
3. Duke Swallowtail (Top) का डिस्काउंटेड प्राइस डेली स्पेशल में 374 डायमंड है। इसकी असली कीमत 749 डायमंड है।
4. Flame Wings की असल कीमत 499 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 249 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है।
5. Mr. Nutcracker वेपन लूट क्रेट की ओरिजनल कीमत 40 डायमंड है, लेकिन यह डेली स्पेशल में 20 डायमंड में मिल रहा है।
6. Pet Skin-Green Freeze Robo डेली स्पेशल में 99 डायमंड की जगह 49 डायमंड में मिल रहा है।

कैसे खरीदें गेमिंग आइटम ?

डेली स्पेशल से गेमिंग आइटम खरीदने के लिए नीचे बताए गए स्टेप फॉलो कीजिए :

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन पर टैप कीजिए।
3. अब डेली स्पेशल टैब दबाएं।
4. आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल स्टोर ओपन होगा।
5. यहां आप जिस आइटम को खरीदना चाहते हैं, उस पर टैप कर दीजिए।
6. फिर परचेज बटन पर टैप करें।
7. इसके बाद वो आइटम अनलॉक हो जाएगा।

जरूरी बात

गेम मेकर गरेना फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल को रोज अपडेट करता है। इस अपडेशन की वजह से डेली स्पेशल में मिलने वाले गेमिंग आइटम्स भी बदल जाते हैं। यह कारण है कि गेमर्स को जल्द से जल्द खरीदारी करने को कहा जाता है।