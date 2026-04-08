Free Fire Max Redeem Code 8 April 2026: जारी हुए नए कोड, फ्री में दिलाएंगे Emote-Characters समेत काफी कुछ आज

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 08, 2026, 08:35 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Code 8 April 2026: फ्री फायर मैक्स शानदार गेम है। इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए समय-समय पर गेमिंग इवेंट लाइव किए जाते हैं। रोज डेली स्पेशल अपडेट किया जाता है। इसके साथ रोजाना रिडीम कोड जारी किए जाते हैं, जिनसे बिना डायमंड के गेम में मिलने वाले गेमिंग आइटम जैसे वेपन स्किन, इमोट, बंडल, पेट, कैरेक्टर आदि को प्राप्त किया जा सकता है। इनके उपयोग से गेमर्स को प्रीमियम आइटम अनलॉक करने का चांस मिलता है और गेमिंग करेंसी डायमंड्स की बचत होती है। और पढें: Free Fire Max में Power of Money को आधे दाम में खरीदें, Daily Special लाया खास मौका
फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड यूनीक होते हैं। इन कोड को नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें रोज जारी किया जाता है। इनसे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, कोड को सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में मिल रहे Umbrella Go और Shower Time इमोट, पाने के लिए करें ये काम
हम आपको यहां आज यानी 8 अप्रैल 2026 के गेमिंग कोड बताने जा रहे हैं, जिनसे आप फ्री में धांसू रिवॉर्ड्स जैसे इमोट, कैरेक्टर आदि पा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 7 April 2026: आ गए नए गेमिंग कोड, फ्री में पाएं Gun Skin और Loot Crate
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फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड को रिडीम करने का तरीका बताने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर रीजन में अलग गेमिंग कोड रिलीज किए जाते हैं। इन खास कोड की समय सीमा पहले से फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
यहां कोड रिडीम करने का तरीका विस्तार से बताया गया है :
1. कोड रिडीम करने के लिए गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में उस गूगल या फेसबुक आईडी को लॉग-इन कीजिए, जिससे आपने गेम में लॉग-इन किया है।
3. अब आपकी स्क्रीन पर रिडीम बॉक्स आएगा।
4. उसमें आज का कोड दर्ज करिए।
5. कोड कंफर्म करके सबमिट करें।
6. इस तरह गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।
नोट: फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड को रोजाना ऑनलाइन रिलीज किया जाता है। टेक्नोलॉजी वेबसाइट Techlusive इनकी पुष्टि नहीं करती।
1. क्या फ्री फायर मैक्स के कोड रोज रिलीज होते हैं ?
Ans. हां, गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड रोजाना रिलीज करता है।
2. फ्री फायर मैक्स से क्या अनलॉक किया जा सकता है ?
Ans. फ्री फायर मैक्स के कोड से गेम में मिलने वाले अधिकतर आइटम को अनलॉक किया जा सकता है।
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