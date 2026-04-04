Free Fire Max में Mythos Punch के साथ मिल रहा The Glacier Devil बंडल, ऐसे पाएं

Free Fire Max गेमर्स के लिए खुशखबरी है। गेम में नया मोको स्टोर (Moco Store) लाइव हो गया है। इसमें ग्रैंड प्राइज के तौर पर प्रीमियम पंच और बंडल दिया जा रहा है। साथ ही, बोनस के रूप में व्हीकल स्किन और लूट बॉक्स जैसे आइटम भी मिल रहे हैं। यह खास स्टोर अगले 13 दिन तक लाइव रहेगा। इस बीच रिवॉर्ड्स को अनलॉक किया जा सकेगा। गरेना का मानना है कि इस तरह स्टोर व इवेंट से गेमर्स का अनुभव बेहतर होता है और उन्हें प्रीमियम आइटम क्लेम करने का मौका मिलता है। इसके साथ डायमंड की भी बचत होती है। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Code 4 April 2026: आउटफिट और लूट क्रेट मिल रही फ्री, पाने के लिए रिडीम करें नए कोड

Free Fire Max Moco Store

फ्री फायर मैक्स के मोको स्टोर में ग्रैंड और बोनस प्राइज मिलते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के गेमिंग आइटम शामिल हैं। इन्हें पाने के लिए गेमर्स को सबसे पहले दोनों प्राइज कैटेगरी से एक-एक आइटम चुनना होगा, जिसे वे पाना चाहते हैं। इसके बाद स्टोर प्लेयर्स द्वारा चुने गए आइटम के साथ कई अन्य आइटम को जोड़कर नया प्राइज पूल बना देगा, जिसमें रिवॉर्ड्स पाने के लिए पहले स्पिन करना होगा। ध्यान रखें कि एक बार चुने गए आइटम को दोबारा बदला नहीं जा सकेगा। चुने गए प्राइज को पाने के लिए कम से कम 6 बार स्पिन करना होगा। और पढें: Free Fire Max में आधे दाम में मिल रही GlooWall-Dragon Bite स्किन, अनलॉक करने का बढ़िया मौका

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Grand Prizes

Mythos Punch

The Glacier Devil Bundle

FAMAS-Warrior’s Spirit

M79-Hipster Bunny

Wool Pro Catcher Bundle

Meteor Punch

Bonus Prizes

Emerald Power

Skyboard-Priest Fox

Bat-Jazzblow

Jeep-Stormbringer

Loot Box-Bunny Egg

Backpack-The Hungry Pumpkin

कितने में होगा स्पिन ?

अन्य गेमिंग इवेंट्स की तरह इस स्टोर में मिलने वाले रिवॉर्ड्स को पाने के लिए डायमंड खर्च करने होंगे। इसमें एक बार स्पिन करने के लिए 9 डायमंड का उपयोग करना होगा। इसके बाद स्पिन की प्रक्रिया शुरू होगी और कुछ सेकेंड बाद इनाम मिल जाएगा।

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कैसे एक्सेस करें मोको स्टोर ?

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

2. स्टोर सेक्शन में जाएं।

3. आपको Mythos Punch नाम का इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप करिए।

4. अब आपकी स्क्रीन पर मोको स्टोर ओपन हो जाएगा।

5. यहां से आप शानदार रिवॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं।