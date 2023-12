Garena Free Fire MAX में Winterlands सेलिब्रेशन चल रहा है। इस समय लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में कई इवेंट चल रहे हैं। इनमें इमोट और बैकपैक जैसे कई आइटम रिवॉर्ड के तौर पर फ्री में पाने का मौका है। गेम में 12 Days of Winterlands इवेंट भी चल रहा है। इसमें प्लेयर्स को डेली टोकन कलेक्ट करने होंगे। उसे बाद वे उन्हें रिडीम करके आइटम पा सकते हैं। यह गेम में लगभग दो हफ्तों के लिए आया है। इसका मतलब है कि प्लेयर्स के पास टोकन कलेक्ट करने के लिए अभी काफी समय है। इस इवेंट में रिवॉर्ड के तौर पर कॉस्ट्यूम बंडल के साथ वाउचर्स मिलते हैं। इवेंट के जरिए रिवॉर्ड पाने का तरीका यहां बताया गया है।

Garena Free Fire MAX 12 Days of Winterlands

गरेना फ्री फायर मैक्स में 12 Days of Winterlands इवेंट 25 दिसंबर, 2023 को ही लाइव हो गया है। यह 7 जनवरी, 2024 तक चलेगा। गेमर्स के पास अभी भी टोकन पाने के लिए पर्याप्त समय है। इस इवेंट में प्लेयर्स को ग्रीन चिप नाम का टोकन मिल रहा है। गेमर्स को डेली इन टोकन को कलेक्ट करना होगा। हर दिन एक नया टास्क मिलेगा और प्लेयर को वह टास्क करने पर कुछ स्पेसिफिक संख्या में टोकन मिलेंगे। इसके बाद उन टोकन को एक्सचेंज करके रिवॉर्ड पा सकते हैं।

कितने टोकन पर मिलेगा क्या आइटम?

1x Green Chip: voicepack – 30 days + 1x Green Chip

2x Green Chips: 5x Random Loadout Crates + 2x Green Chips

3x Green Chips: voicepack – 30 days + 3x Green Chips

4x Green Chips: Get Room Card (4 Hours) + 4x Green Chips

5x Green Chips: Get 3x Ring Vouchers + 5x Green Chips

6x Green Chips: Get Icy Goggles + 6x Green Chips

7x Green Chips: Get Room Card (8 Hours) + 7x Green Chips

8x Green Chips: Get Happy New Year! (voicepack – 30 days) + 8x Green Chips

9x Green Chips: Get 24x Gold Royale Vouchers + 9x Green Chips

10x Green Chips: Get Icy Jacket + 10x Green Chips

11x Green Chips: Get 24x Luck Royale Vouchers + 11x Green Chips

12x Green Chips: Get Room Card (7 Days) + 12x Green Chips

कैसे पाएं रिवॉर्ड?

रिवॉर्ड पाने के लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में फ्री फायर मैक्स ओपन करें।

उसके बाद स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आ रहे इवेंट्स सेक्शन पर क्लिक कर दें।

फिर Activities टैब पर क्लिक करें।

यहां से आपको एक्सचेंज स्टोर पर क्लिक कर दें। फिर रिवॉर्ड के लिए क्लेम करें।