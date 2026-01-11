comscore
Free Fire Max में XM8 X MAC10 इवेंट की एंट्री, XM8 Sinister Pumpkin Gun Skin पाएं FREE

Free Fire Max में XM8 Sinister Pumpkin Gun Skin जैसी प्रीमियम गन स्किन फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इस गन स्किन को आप XM8 X MAC10 Ring इवेंट के जरिए क्लेम कर सकते हैं।

Published By: Manisha | Published: Jan 11, 2026, 10:48 AM (IST)

Free Fire Max में XM8 X MAC10 Ring इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स को XM8 Screaming Chicky और XM8 Sinister Pumpkin Gun Skin फ्री मिल रही है। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं और अपने लिए लेटेस्ट प्रीमियम गन स्किन खरीदने की सोच रहे थे, तो अब आप 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 गन स्किन को बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Free Fire Max Diamond redeem codes Today 11 January: डायमंड पाएं फ्री, आ गए लेटेस्ट रिडीम कोड्स

Free Fire Max में XM8 X MAC10 Ring इवेंट शुरू हो गया है, जो कि आने पहले 9 दिन लाइव रहने वाला है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स को XM8 Screaming Chicky और XM8 Sinister Pumpkin Gun Skin जैसी प्रीमियम गन स्किन को पाने का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि इन गन स्किन के लिए आपको इनके लिए भारी-भरकम डायमंड्स भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इन गन स्किन को आप इवेंट में हिस्सा लेकर बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। हालांकि, यह एक लक रॉयल इवेंट है। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको स्पिन करना होता है, जिसमें इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करने होते हैं। यहां जानें स्पिन के लिए कितने डायमंड्स होंगे खर्च। news और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए अच्छी खबर, आधे दाम में मिल रहा Number 1 Emote

Spin की कीमत

Free Fire Max के XM8 X MAC10 Ring इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको स्पिन करना होगा। इस इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 20 डायमंड्स है। वहीं, 5 स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स थी, जिसे अबी आप सिर्फ 90 डायमंड्स में ही पा सकते हैं। news और पढें: Free Fire Max: गेमर्स के लिए जारी हुए लेटेस्ट गेमिंग कोड, फ्री में पाएं Pet-Outfit समेत बहुत कुछ आज

रिवॉर्ड्स

1. XM8 Sinister Pumpkin Gun Skin

2. XM8 Screaming Chicky

3. MAC10 Ionic Theory

4. MAC10 Minds Eye

5. x1 Universal Ring Token

6. x3 Universal Ring Token

7. x5 Universal Ring Token

8. x10 Universal Ring Token

Free Fire Max XM8 X MAC10 Ring इवेंट कैसे करें एक्सेस

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर जाएं।

3. यहां आपको हाइलाइट्स में लेटेस्ट इवेंट्स दिखेंगे।

4. आपको XM8 X MAC10 Ring इवेंट पर क्लिक करना है, जहां आपको इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स मिल जाएंगी।