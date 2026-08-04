Edited by Manisha |Published: Aug 04, 2026, 12:36 PM (IST)
POCO M8 Power 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन है, जिसे कंपनी ने दमदार बैटरी के साथ पेश किया है। फोन का डिजाइन काफी हद तक iPhone 17 Pro Max जैसा लगता है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन में 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोन की बैटरी 8000mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।
कंपनी ने POCO M8 Power 5G फोन को 24,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल का है। फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 27,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी फोन को क्रमश: 21,999 रुपये और 24,999 रुपये में बेचेगी। फोन की सेल भारत में 7 अगस्त से उपलब्ध होगी, जिसे आप दोपहर 12 बजे से Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। इस दौरान साइट पर Freedom Sale भी लाइव होगी। इस फोन में 3 कलर ऑप्शन Blaze Orange, Black और Green शामिल है।
Price reveal. Mic drop. 🎤
POCO M8 Power starts at just ₹21,999.*
The first 12 hours come with our best launch offers, so if you’ve been waiting, now’s your moment.
Available exclusively on Flipkart from 7th Aug, 12noon. #PowerYourBinge #POCOM8Power #POCOIndia pic.twitter.com/A3tnKPzjP1
— POCO India (@IndiaPOCO) August 4, 2026
फीचर्स की बात करें, तो पोको के फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। साथ ही इसमें Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन मिलती है। पानी से बचाव के लिए इसमें IP65 रेटिंग दी गई है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी इस फोन के साथ 4 साल तक का OS अपडेट और 6 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड करेगी। इसमें 8GB RAM के साथ 8GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलता है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का AI कैमरा मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। कंपनी ने इस फोन में 8000mAh की दमदार बैटरी दी है। कंपनी का दावा है कि यह फोन सिंगल चार्ज पर 3 दिन तक की यूसेज देता है। साथ ही इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं, 22.5W की रिवर्स चार्जिंग भी इसमें मौजूद है।
|फीचर
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.9 इंच डिस्प्ले
|रिफ्रेश रेट
|120Hz
|प्रोटेक्शन
|Corning Gorilla Glass 7i
|फिंगरप्रिंट सेंसर
|इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर
|IP रेटिंग
|IP65 (पानी और धूल से बचाव)
|प्रोसेसर
|Snapdragon 4 Gen 4
|रैम
|8GB RAM + 8GB वर्चुअल RAM
|रियर कैमरा
|50MP AI डुअल रियर कैमरा
|फ्रंट कैमरा
|8MP
|बैटरी
|8000mAh
|फास्ट चार्जिंग
|45W
|रिवर्स चार्जिंग
|22.5W
|बैटरी बैकअप (दावा)
|सिंगल चार्ज पर 3 दिन तक
|OS अपडेट
|4 साल तक
|सिक्योरिटी अपडेट
|6 साल तक
Realme P4R 5G
Realme P4R 5G फोन को आप 20,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन में आपको 6.8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। वहीं, फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इस फोन में भी आपको 8000mAh की जंबो बैटरी मिलती है।
OnePlus N6 5G
OnePlus N6 5G को 22,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है। वहीं, फोन MediaTek Dimensity 6360 प्रोसेसर से लैस है। इसमें भी 50MP का बैक और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इस फोन की बैटरी बी 8000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग मिलती है।