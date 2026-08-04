iPhone 16 सिर्फ 39,995 रुपये में खरीदें, Flipkart Freedom Sale का भी नहीं करना पड़ेगा इंतजार

8000mAh दमदार बैटरी के साथ POCO M8 Power 5G लॉन्च

POCO M8 Power 5G फोन भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इस फोन को 8000mAh दमदार बैटरी के साथ पेश किया है। वहीं, इसमें 50MP का कैमरा भी मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।