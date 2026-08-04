iPhone 16 सिर्फ 39,995 रुपये में खरीदें, Flipkart Freedom Sale का भी नहीं करना पड़ेगा इंतजार

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Aug 04, 2026, 02:26 PM (IST)
iPhone 16 के 128GB स्टोरेज मॉडल को कंपनी ने 69,900 रुपये में लॉन्च किया गया था। वहीं, अब इस फोन को 40,000 रुपये से भी कम में बेचा जा रहा है।
जी नहीं, इस डील के लिए यूजर्स को Flipkart Freedom सेल का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो कि 8 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है।
इस डील को आप अभी Flipkart के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ऑफर की बात करें, तो अभी iPhone 16 को Flipkart पर 67,900 रुपये में लिस्ट किया गया है।
हालांकि, आईफोन 16 पर बैंक कार्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है। अभी ई-कॉमर्स जाइंट Flipkart Axis बैंक कार्ड धारकों को फोन पर 4,105 रुपये का ऑफ दे रही है।
इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर की बात करें, तो iPhone 13 को एक्सचेंज करके आपको फोन पर 23,800 रुपये का सीधे ऑफ मिल रहा है।
इन सभी ऑफर्स को अप्लाई करने के बाद आप iPhone 16 को मात्र 39,995 रुपये में खरीद सकेंगे।
फीचर्स की बात करें, तो आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है।
इसके अलावा, यह A18 चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 48MP का कैमरा और 12MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए भी इसमें 12MP का कैमरा मिलता है।