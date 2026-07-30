Edited by Manisha |Published: Jul 30, 2026, 04:38 PM (IST)
Free Fire Max में नया Rush Board इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में Dark Desires Bundle फ्री पाने का मौका मिल रहा है। यह इस गेम का लक रॉयल इवेंट है, जिसमें रिवॉर्ड को पाने के लिए प्लेयर्स को अपना लक अजमाना होता है। लक अजमाने के लिए आपको इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना होता है, जो कि असली पैसों से आते हैं। इस गेम की खास बात यह है कि आपके साथ इस इवेंट में कई और लोग भी स्पिन कर रहे हैं। ऐसे में कुछ रिवॉर्ड्स Sold Out भी हो सकते हैं। ऐसे में इस इवेंट का अहम नियम पहले आओ और पहले पाओ वाला है। आइए जानते हैं इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में Peppy Summer Bundle फ्री पाने का मौका, Sumer Ring इवेंट में मिल रहे धांसू रिवॉर्ड्स
Rush Board इवेंट Free Fire Max में लाइव हो चुका है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को एक-साथ कई धांसू रिवॉर्ड्स फ्री पाने का मौका मिलेगा। जैसे कि हमने बताया इस लिस्ट में Dark Desires Bundle जैसे रिवॉर्ड्स भी शामिल है। अगर आप अपनी झोली में नए इ-गेम आइटम्स पाना चाहते हैं, वो भी बिना ज्यादा Diamonds खर्च किए तो आप इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बस कुछ डायमंड्स खर्च करके स्पिन करना होगा और रिवॉर्ड लिस्ट से एक रिवॉर्ड आपको मुफ्त प्राप्त होगा। और पढें: Free Fire Max: आधे Diamond में मिल रहा Defier's Anthem बंडल, ऐसे करें क्लेम
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फ्री फायर मैक्स के Rush Board इवेंट में पहला स्पिन बिल्कुल मुफ्त है। इसके अलावा, 5 स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स थी, जो कि आपको 90 डायमंड्स में ही प्राप्त होगा। गेम डेवलपर कंपनी इस इवेंट में 10 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर दे रही है।
1. Dark Desires Bundle
2. M828 Envious Desire
3. Volcanic Fury
4. Pride Judgment
5. Slothuful Desire Gloo Wall
6. Katana Loving Desire
7. Boat of Luxury
8. Backpack Bottomless Appetite
9. Loot Box Envious Desire
10. Loot Box Furious Desire
11. Loot Box Gluttonous Desire
12. Loot Box Luxurious Desire
13. Loot Box Slothuful Desire
14. Loot Box Loving Desire
15. Loot Box Proud Desire
1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।
2. यहां आपको स्टोर सेक्शन पर जाना होगा।
3. इसके बाद हाइलाइट्स में जाएं।
4. यहां आपको Rush Board का बैनर दिख जाएगा।
5. जैसे ही आप इस बैनर पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको इस इवेंट से जुड़ी डिटेल्स मिल जाएंगी।