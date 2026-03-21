Free Fire Max में लाइव हुआ नया Faded Wheel इवेंट, मिल रहा एक्सक्लूसिव Ruby Legend स्काईविंग

Free Fire Max में पिछले कई दिनों में कई शानदार गेमिंग इवेंट लाइव हुए हैं। इनमें TREASURE RING और Final Shot शामिल हैं। इस कड़ी में अब एक और इवेंट लाइव हुआ है। यह Ruby Legend है। इसमें स्पेशल स्काईविंग प्रमुख रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहा है। यह गेम की शुरुआत में दिखाई देगा। इसके अलावा, गेमिंग इवेंट में एन्हांस हैमर, वॉइलेट फेयर वेपन लूट क्रेट और टीम बूस्टर जैसे आकर्षक आइटम पाने का अवसर मिल रहा है। आइए यहां जानते हैं इवेंट से जुड़ी पूरी डिटेल… और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: नए कोड दिला रहे Diamond और Skins, फ्री में ऐसे पाएं

Free Fire Max Ruby Legend

फ्री फायर मैक्स में Ruby Legend इवेंट शुरू हो गया है। यह एक फेडेड व्हील इवेंट है। इसमें रूबी लीजेंड स्काईविंग, पराग और वेपन लूट क्रेट मिल रही है। इनके अलावा, इवेंट में सुपर लैग पॉकेट, टीम बूस्टर और क्यूब फ्रेगमेंट को भी जगह दी गई है। इन सभी को पाने के लिए स्पिन करना होगा। और पढें: Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Cobalt Monster Club बंडल और Dangerous Game इमोट, ऐसे करें अनलॉक

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Rewards

Ruby Legend

Ruby Legend Parang

Enhance Hammer

Violet Fear Weapon Loot Crate

Cube Fragment

Super Leg Pocket

Tactical Market

Backpack-Joyful Travel

Team Booster

Urban Rager Weapon Loot Crate

कैसे करें रिवॉर्ड्स अनलॉक ?

फ्री फायर मैक्स के इस इवेंट में रिवॉर्ड्स अनलॉक करने के लिए आपको सबसे पहले उन दो आइटम को चुनना होगा, जिन्हें आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद वो आइटम रिवॉर्ड लिस्ट से हट जाएंगे। अब आपको स्पिन बटन दिखाई देगा, जिसके लिए आपको 9 डायमंड खर्च करने होंगे। इतना करने के बाद आपको आपका इनाम मिल जाएगा।

ऐसे करें इवेंट एक्सेस

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

2. स्टोर बटन पर टैप करिए।

3. यहां आपको Ruby Legend इवेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए।

4. आपकी स्क्रीन पर इवेंट विंडो ओपन होगी।

5. उन आइटम को चुनें, जिन्हें आप पाना नहीं चाहते हैं।

6. इसके बाद वो आइटम लिस्ट से हट जाएंगे।

7. अब स्पिन करें।

8. स्पिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस इवेंट में एक बार प्राप्त किए गए रिवॉर्ड को दोबारा क्लेम नहीं किया जा सकता है। यह इवेंट गेमर्स के लिए अगले 10 से 15 दिन तक लाइव रहेगा।