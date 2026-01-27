comscore
ENG
  • Home
  • Games
  • Free Fire Max Redeem Codes Today 27 January 2026 Get Free Rewards

Free Fire MAX Redeem Codes Today 27 January 2026: आज बिना डायमंड खर्च किए पाएं फ्री रिवॉर्ड्स

Garena ने Free Fire MAX के लिए 27 जनवरी 2026 के लिए नए Redeem Codes जारी किए हैं, जिनसे बिना डायमंड खर्च किए फ्री स्किन, इमोट्स और कई शानदार इन-गेम रिवॉर्ड्स पाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 27, 2026, 08:46 AM (IST)

Free Fire redeem codes
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Free Fire MAX अपने खिलाड़ियों के लिए लगातार नए-नए इनाम और कॉस्मेटिक आइटम्स लेकर आता रहता है। आमतौर पर इन खास स्किन्स, इमोट्स और हथियारों को पाने के लिए डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन Garena समय-समय पर Redeem Codes जारी करता है, जिनकी मदद से खिलाड़ी बिना पैसे खर्च किए प्रीमियम रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। 27 जनवरी 2026 के लिए Free Fire MAX के नए Redeem Codes जारी कर दिए गए हैं, जिनसे खिलाड़ी शानदार इन-गेम आइटम्स मुफ्त में पा सकते हैं। news और पढें: Free Fire Max redeem codes Today 26 January 2026: फ्री Diamond-Emote-Bundle पाएं, नए कोड्स की एंट्री!

क्या हैं 27 जनवरी के Redeem Codes?

  • FFPLUFBVSLOT
  • ​MCPW3D28VZD6
  • ​ZZZ76NT3PDSH
  • ​V427K98RUCHZ
  • ​J3ZKQ57Z2P2P
  • ​3IBBMSL7AK8G
  • ​B3G7A22TWDR7X
  • ​4ST1ZTBE2RP9
  • ​FFGYBGD8H1H4
  • ​XZJZE25WEFJJ
  • ​FFCMCPSJ99S3
  • ​RD3TZK7WME65
  • ​ZRW3J4N8VX56
  • ​FF9MJ31CXKRG
  • ​FFW2Y7NQFV9S
  • 6KWMFJVMQQYG
  • ​EYH2W3XK8UPG
  • ​FF7MUY4ME6SC
  • ​U8S47JGJH5MG
  • ​VNY3MQWNKEGU
  • ​ZZATXB24QES8
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FJ6AT3ZREM45
  • ​FFN9Y6XY4Z89
  • ​MN3XK4TY9EP1
  • ​FFIC33NTEUKA
  • ​HFNSJ6W74Z48
  • ​TFX9J3Z2RP64
  • ​WD2ATK3ZEA55
  • ​D6F8G1L3M7R9XKY
  • ​Y9X5K1H4C6P2W3TN
  • ​FFMC2SJLKXSB
  • ​XN7TP5RM3K49
  • ​4N8M2X6J9R1G3LHK
  • ​WD4XJ7WQZ42A
  • ​FFMCF8XLVNKC
  • ​R9N3D7B2L0P4C6JF
  • ​C3B1K7J9F4L2X6ND
  • ​HZ2RM8VW9TP7

कौन-कौन से फ्री रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं?

इन Redeem Codes में आमतौर पर कैरेक्टर स्किन, गन स्किन, लूट क्रेट, बंडल, पेट स्किन और बाकी एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ये कोड अल्फान्यूमेरिक होते हैं, यानी इनमें अक्षर और नंबर दोनों शामिल होते हैं और इनकी लंबाई 12 से 16 कैरेक्टर तक होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोड सीमित समय और सीमित यूज के लिए होते हैं, इसलिए जो खिलाड़ी जल्दी कोड रिडीम करते हैं, उन्हें ही इसका फायदा मिलता है। news और पढें: Free Fire Max में फ्री Emote और Pets Skin पाने का मौका, आ गए आज के रिडीम कोड्स

जरूरी चीजें?

27 जनवरी 2026 के लिए जारी किए गए Free Fire MAX Redeem Codes की लिस्ट काफी लंबी है और इनमें से हर कोड अलग-अलग रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकता है, हालांकि Garena यह साफ करता है कि किसी कोड की अधिकतम रिडेम्प्शन लिमिट पूरी हो गई, तो वह कोड काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा ये कोड रीजन-लॉक्ड भी होते हैं, यानी कुछ कोड केवल चुनिंदा सर्वर पर ही काम करते हैं। अगर कोई कोड काम नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वह एक्सपायर हो चुका है या पहले ही बहुत सारे खिलाड़ी उसे इस्तेमाल कर चुके हैं। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 24 January 2026: मुफ्त में पाएं गोल्ड कॉइन और डायमंड्स, जल्दी करें

Trending Now

कैसे रिडीम करें और रिवॉर्ड कब मिलेंगे?

Free Fire MAX Redeem Codes को क्लेम करने की प्रक्रिया बेहद आसान है, लेकिन यह गेम के अंदर नहीं की जाती। खिलाड़ियों को Garena की ऑफिशियल Rewards Redemption वेबसाइट पर जाना होता है। वहां अपने Free Fire MAX अकाउंट से Log-In करना जरूरी है, जैसे Google, Facebook, VK या X अकाउंट। ध्यान रखें कि गेस्ट अकाउंट से कोड रिडीम नहीं किए जा सकते। लॉग-इन करने के बाद कोड बॉक्स में Redeem Code डालें और कन्फर्म बटन पर क्लिक करें। अगर कोड वैध होगा, तो 24 घंटे के अंदर रिवॉर्ड्स इन-गेम मेल बॉक्स में भेज दिए जाएंगे। Free Fire MAX खिलाड़ियों के लिए यह फ्री रिवॉर्ड्स पाने का बेहतरीन मौका है, इसलिए देर न करें और जल्द से जल्द अपने पसंदीदा कोड रिडीम करें।