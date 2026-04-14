Free Fire MAX Redeem Codes Today 14 April 2026: फ्री स्किन्स और डायमंड पाने का मौका, जल्दी करें

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 14, 2026, 09:20 AM (IST)
आज 14 अप्रैल को Free Fire MAX के खिलाड़ियों के लिए Garena ने नए रिडीम कोड्स जारी किए हैं। नए गन स्किन्स, कैरेक्टर आउटफिट्स और इमोट्स पाने के लिए आमतौर पर डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं, जो असली पैसे से खरीदे जाते हैं लेकिन रिडीम कोड्स की मदद से खिलाड़ी बिना पैसे खर्च किए इन एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स को हासिल कर सकते हैं। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: 9 अप्रैल के कोड रिलीज, फ्री में करें Outfit-Skins अनलॉक
Garena द्वारा जारी किए गए ये रिडीम कोड्स 12 से 16 कैरेक्टर के अल्फान्यूमेरिक कोड होते हैं। इन कोड्स को रिडीम करने पर खिलाड़ियों को वेपन लूट क्रेट्स, गोल्ड, इमोट्स और कभी-कभी डायमंड्स जैसे शानदार इनाम मिलते हैं, हालांकि ये कोड्स लिमिटेड होते हैं और एक निश्चित समय तक ही वैलिड रहते हैं। इसलिए खिलाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे इन कोड्स को जल्द से जल्द इस्तेमाल करें, क्योंकि ‘Limit Reached’ या ‘Expired’ का मैसेज आने का मतलब है कि कोड अब काम नहीं करेगा। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 March 2026: आज फ्री गन स्किन और आउटफिट, जल्दी करें
अगर आप इन रिवॉर्ड्स को पाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक आसान प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको Garena की ऑफिशियल रिडेम्प्शन वेबसाइट (reward.ff.garena.com) पर जाना होगा। इसके बाद अपने गेम अकाउंट (Facebook, Google, X या Apple ID) से लॉगिन करें, ध्यान रखें कि गेस्ट अकाउंट से रिडीम नहीं किया जा सकता। लॉगिन करने के बाद दिए गए बॉक्स में अपना कोड डालें और ‘Confirm’ पर क्लिक करें। अगर आपका कोड सफलतापूर्वक रिडीम हो जाता है, तो 24 घंटे के अंदर आपके गेम के मेलबॉक्स में रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 29 March 2026: आ गए लेटेस्ट रिडीम कोड्स, Free पाएं रिवॉर्ड्स
कई बार खिलाड़ियों को रिडीम करते समय एरर का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य तीन कारण होते हैं, पहला, रीजन लॉक, यानी कुछ कोड सिर्फ खास सर्वर (जैसे इंडिया) के लिए होते हैं, दूसरा, यूसेज लिमिट, यानी कोड को पहले ही अधिकतम यूजर्स इस्तेमाल कर चुके होते हैं। और तीसरा, एक्सपायरी, यानी कोड की समय सीमा खत्म हो चुकी होती है।
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