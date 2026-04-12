Published By: Manisha | Published: Apr 12, 2026, 08:35 AM (IST)
Free Fire MAX Redeem Codes 12 April 2026: फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड्स आ गए हैं। इन कोड्स के जरिए प्लेयर्स को Diamonds, Gold इन-गेम करेंसी, वेपन्स, कैरेक्टर स्किन, इमोट, ग्लू वॉल स्किन, पेट फूड आदि फ्री पाने का मौका मिलता है। अगर आप भी इन सभी आइटम्स को बिना पैसे दिए खरीदना चाहते हैं, तो फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड्स आपके लिए ही है। यह भारत का एक पॉपुलर इन-गेम आइटम है, जिसमें कई तरीके के इन-गेम आइटम्स शामिल होते हैं। ये सभी इन-गेम आइटम्स प्लेयर्स को गेम जीतने में मदद करते हैं। वेपन्स से जहां सामने वाले दुश्मन को खत्म किया जा सकता है, वहीं ग्लू वॉल के जरिए दुश्मन के वार से अपना बचाव किया जा सकता है। इसके अलाव, गेम में खुद को सभी से बेहतर दिखाने के लिए आप विभिन्न तरह के बंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Daily Special: आधे दाम में मिल रहा Merry in the bones बंडल, अनलॉक करने का सही समय
Free Fire MAX रिडीम कोड्स एक तरह से डिजिटल की होती है, जिसकी मदद से आप कई सारे रिवॉर्ड्स को फ्री में अनलॉक कर सकते हैं। रिडीम कोड्स की बात करें, तो 12 से 16 डिजिट के होते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों ही शामिल होते हैं। इन कोड्स को आपको सही समय रहते रिडीम करना होता है और उसके साथ आप फ्री रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं। रिडीम कोड्स के अलावा, आप गेम स्टोर से भी आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन वहां से इन-गेम आइटम्स खरीदने के लिए आपको इन-गेम करेंसी Diamonds-Gold का इस्तेमाल करना होता है, जो कि असली पैसों से आते हैं। खास बात यह है कि इन रिडीम कोड्स के जरिए आप डायमंड्स और गोल्ड को भी फ्री में अनलॉक कर सकते हैं। यहां देखें आज के लिए जारी रिडीम कोड्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 11 April 2026: आज के कोड मुफ्त में दिलाएंगे Pet-Character जैसे ढेरों Rewards, जानें कैसे करें रिडीम
FFCBRAXQTS9S और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: लेटेस्ट कोड से मुफ्त में पाएं बंपर रिवॉर्ड्स आज, ऐसे करें रिडीम
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1. रिडीम कोड्स को रिडीम करने के आपको सबसे पहले https://reward.ff.garena.com/en वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि कंपनी Free Fire MAX की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट है।
2. साइट को एक्सेस करने के लिए आपको इसे अपनी गेम आईडी के जरिए लॉग-इन करना होगा।
3. जैसे ही साइट ओपन हो जाएगी आपको होम पेज पर बॉक्स दिखेगा।
4. इस बॉक्स में आप कोड्स को एक-एक करके पेस्ट करना होगा।
5. इस तरह आप कोड्स को रिडीम कर सकेंगे और फ्री रिवॉर्ड्स पा सकेंगे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।
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