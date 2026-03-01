Published By: Manisha | Published: Mar 01, 2026, 08:33 AM (IST)
Free Fire MAX Redeem Codes 1 March 2026: फ्री फायर मैक्स भारत के पॉपुलर मोबाइल बैटल गेम्स में से एक है। वहीं, प्लेयर्स को गेम के प्रति आकर्षित रखने के लिए गेम डेवलपर कंपनी आए दिन नए-नए इवेंट्स व एक्टिविटी गेम में रिलीज करती रहती है। उन्हीं में से सबसे पॉपुलर रिडीम कोड्स हैं। रिडीम कोड्स के जरिए प्लेयर्स को गेम में खूब सारे इन-गेम आइटम्स पाने का मौका मिलता है। वो भी बिल्कुल फ्री। जी हां, इस गेम में कई सारे आइटम्स को खरीदा जाता है। खरीदने के लिए इन-गेम करेंसी डायमंड्स की जरूरत होती है, जो कि असली पैसों से हासिल किए जाते हैं। ऐसे में गेम में कुछ खरीदना, इसका मतलब पैसे खर्च करना है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 28 February 2026: बिना डायमंड खर्च किए पाएं प्रीमियम गन स्किन और बंडल, ऐसे करें क्लेम
कई Free Fire MAX प्लेयर्स हैं, जो कि गेम में पैसे नहीं लगाना चाहते। इस गेम को खेलने वाले ज्यादातर बच्चे होते हैं, जिनके पास न ए इन-गेम आइटम्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते… ऐसे प्लेयर्स को नए व एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स से वंचित न रखने के लिए गेम डेवलपर कंपनी कुछ रिडीम कोड्स लेकर आती है। इन कोड्स को सही समय पर इस्तेमाल करके प्लेयर्स कई सारे इन-गेम आइटम्स को फ्री पा सकेंगे। ये कोड्स 12 से 16 डिजिट के होते हैं। इनमें नंबर और अल्फाबेट्स शामिल होते हैं। हालांकि, यह सिर्फ 12 घंटे के लिए ही लाइव रहते हैं। 12 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा, भारतीय प्लेयर सिर्फ भारत के लिए जारी रिडीम कोड्स का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 27 February 2026: आज फ्री रिवॉर्ड की बारिश, कोड तुरंत करें क्लेम
FU1I5O3P7A9S4D2F और पढें: Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Superstar Weekend बंडल आज, ऐसे करें Unlock
F7F9A3B2K6G8H1L5
FT4E9Y5U1I3O2P6A
FP9O1I5U3Y2T8R4E
FM6N1B8V3C4X7Z9L
FZ5X1C7V9B2N6M3Q
FA3S7D5F1G9H6J4K
FK3J9H5G1F7D2S4A
FE2R8T6Y4U1I5O7P
FQ9W2E1R7T5Y3U6I
B1RK7C5ZL8YT
UPQ7X5NMJ64V
FFR4G3HM5YJN
BR43FMAPYEZZ
FF6YH3BFD7VT
1. Free Fire Max रिडीम कोड्स को सबसे पहले रिडीम करना होता है, जिसके बाद ही आपको फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसक लिए आपको सबसे पहले फ्री फायर मैक्स की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट https://reward.ff.garena.com/en पर जाना है।
2. इस साइट पर अपनी गेम मेल आईडी से लॉग-इन कर लें।
3. जैसे ही साइट खुलेगी आपको सामने एक बॉक्स दिखेगा।
4. इस में आपको ऊपर दिए कोड्स डालकर कंफर्म व सबमिट करना है।
5. इस तरह आप सभी कोड्स रिडीम कर सकेंगे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।
