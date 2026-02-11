Published By: Manisha | Published: Feb 11, 2026, 04:22 PM (IST)
Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए प्लेयर्स को अपने कैरेक्टर के लिए Matrix Boi Bundle पाने का मौका मिल रहा है। इस बंडल के साथ आप अपने कैरेक्टर को नया लुक दे सकता है। यह बंडल देखने में काफी डैशिंग है, जिसमें ग्रीन और ब्लैक आउटफिट में मौजूद है। सिर्फ बंडल ही नहीं बल्कि इस गेम स्टोर सेक्शन से आज आप डांसिंग Emote को भी पा सकेंगे। यह गेम का खास सेक्शन है, जहां आपको सभी इन-गेम आइटम्स आधे दाम में मिलते हैं। आइए जानते हैं कैसे। और पढें: Free Fire Max में गेमर्स के लिए आया नया Top-Up इवेंट, फ्री मिल रहा No Sweat इमोट
Free Fire Max में गेम को जीतने के लिए कई तरह के इन-गेम आइटम्स की जरूरत पड़ती है। इन आइटम्स को आप गेम में लूट के जरिए पा सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपको अपना मनपसंदीदा आइटम चाहिए तो आप गेम स्टोर का रूख कर सकते हैं। कई प्लेयर्स गेम स्टोर सेक्शन से इन-गेम आइटम्स नहीं खरीदते क्योंकि उसके लिए आपको इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप नए आइटम्स भी पाना चाहते हैं और ज्यादा डायमंड्स भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए ही है। डेली स्पेशल में डेली नए-नए इन-गेम आइटम्स को एड किया जाता है। इस सेक्शन से आप उन आइटम्स को आधी कीमत में खरीद सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 11 February 2026: गेमर्स के लिए आए लेटेस्ट कोड, बिना डायमंड के पाएं Bundle-Pet सहित बहुत कुछ
दरअसल, डेली स्पेशल में मौजूद सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। इस ऑफर के बाद आप उन आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकते हैं। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max के टॉप-क्लास इवेंट, Evo Gun Skin और Outfits समेत बहुत कुछ मिल रहा फ्री
1. Stage Time
Stage Time की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे डेली स्पेशल सेक्शन से आप आज 299 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।
2. BP S7 Token
BP S7 Token की कीमत 10 डायमंड्स है, जो कि आपको आज 5 डायमंड्स में मिलने वाला है।
3. Dark Angel
Dark Angel की कीमत 899 डायमंड्स है, जिसे आज डेली स्पेशल सेक्शन से आप 449 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।
4. Matrix Boi Bundle
Matrix Boi Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से 449 डायमंड्स में पा सकेंगे।
5. Loot Box Screaming Chicky
Loot Box Screaming Chicky की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।
