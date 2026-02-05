Free Fire Max: फ्री फायर मैक्स में Icicle Edge Bundle पाने का मौका मिल रहा है। इस बंडल के साथ आप गेम में अपने कैरेक्टर को नया लुक दे सकते हैं। अगर आप अपने कैरेक्टर के लिए नया आउटफिट खरीदने की सोच रहे थे, तो यह बंडल आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। साथ ही आप इस बंडल को गेम से हाफ रेट में खरीद सकते हैं। इसके पीछे की वजह इसका डेली स्पेशल सेक्शन में एड होना है। यह गेम का एक अनोखा सेक्शन है, जहां से आप डेली आधे दाम में कई तरह के इन-गेम आइटम्स को खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में एक साथ 1600 Gold मिल रहे बिल्कुल फ्री, ऐसे करें Claim

Free Fire Max में डेली स्पेशल सेक्शन डेली अपडेट होता है। जैसे कि हमने बताया यह इस गेम का स्पेशल सेक्शन है, जहां से प्लेयर्स डेली खूब सारे इन-गेम आइटम्स हाफ रेट में खरीद सकते हैं। दरअसल, डेली स्पेशल सेक्शन में मौजूद सभी इन-गेम आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। इस ऑफ के बाद आप उन आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। आज इस सेक्शन से आप Icicle Edge Bundle को हाफ रेट में खरीद सकते हैं। इस बंडल की कीमत 1499 डायमंड्स है, जिसे आप हाफ रेट यानी 749 डायमंड्स में खरीद सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: गेमर्स के लिए खुशखबरी, जारी हुए नए कोड, फ्री में पाएं Emote-Gold

Daily Special

1. Icicle Edge Bundle और पढें: Free Fire Max में Power of Love Gloo wall skin पाने का मौका, आधे Diamonds में पाएं

IcicIe Edge Bundle की कीमत 1499 डायमंड्स है, जिसे आप 749 डायमंड्स में खरीद सकते है।

2. Show Off

Show Off की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आप 49 डायमंड्स में पा सकेंगे।

3. BP S9 Token

BP S9 Token की कीमत 10 डायमंड्स है, जिसे आप 5 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

4. Full Arm Tattoo

Full Arm Tattoo की कीमत 599 डायमंड्स है, जो कि आपको हाफ रेट 299 डायमंड्स में मिलेगा।

5. Stick No Bills Gloo Wall Skin

Stick No Bills Gloo Wall Skin की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे 299 डायमंड्स में पाया जा सकता है।

6. M1014 Underground Howl Crate

M1014 Underground Howl Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलने वाला है।