Free Fire Max में एक साथ 1600 Gold मिल रहे बिल्कुल फ्री, ऐसे करें Claim

Free Fire Max Daily Gold Drop इवेंट लाइव हो गया है। इसमें 1600 गोल्ड मिल रहे हैं, जिन्हें मुख्य इनाम के तौर पर प्राप्त किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 05, 2026, 10:16 AM (IST)

Free Fire Max
Free Fire Max में गेमर्स के लिए नया गेमिंग इवेंट लाइव हो गया है। यह Daily Gold Drop है। इसमें रिवॉर्ड के रूप में गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं, जिनका उपयोग गेमिंग आइटम अनलॉक करने में किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोल्ड गेमिंग करेंसी की तरह हैं। इन्हें अलग-अलग इवेंट में हिस्सा लेकर प्राप्त किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: गेमर्स के लिए खुशखबरी, जारी हुए नए कोड, फ्री में पाएं Emote-Gold

Free Fire Max Daily Gold Drop

फ्री फायर मैक्स का डेली गोल्ड ड्रॉप इवेंट एक्टिव है। इसमें एक साथ 1600 गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड्स के रूप में मिल रहे हैं, जिन्हें पाने के लिए इवेंट में मिलने वाले टास्क को पूरा करना होगा। नीचे टास्क की पूरी लिस्ट दी गई है :- news और पढें: Free Fire Max में Power of Love Gloo wall skin पाने का मौका, आधे Diamonds में पाएं

1. फ्री फायर मैक्स में पहली बार लॉग-इन करने पर 100 गोल्ड मिल रहे हैं।
2. एक बार BR/CS मैच खेलने पर 200 गोल्ड मुख्य रिवॉर्ड के तौर पर दिए जा रहे हैं।
3. तीन बार BR/CS मैच खेलने पर 300 गोल्ड को क्लेम किया जा सकता है।
4. पांच बार BR/CS मैच खेलने पर 500 गोल्ड दिए जा रहे हैं।
5. आठ बार BR/CS मैच खेलने पर फिर से 500 गोल्ड इनाम के तौर पर मिल रहे हैं। news और पढें: Free Fire Max में लाइव हुआ नया Ring इवेंट, फ्री में मिल रही Fluorescent और Luminescent Angelic पेंट

कैसे करें रिवॉर्ड्स क्लेम ?

फ्री फायर मैक्स के डेली गोल्ड ड्रॉप से रिवॉर्ड क्लेम करना बहुत आसान है। यहां स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताया गया है :-

  • गोल्ड क्लेम करने के लिए फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।
  • होम स्क्रीन पर बने इवेंट टैब पर क्लिक कीजिए।
  • आपकी स्क्रीन पर एक्टिविटी टैब आएगा।
  • उसमें डेली गोल्ड ड्रॉप टैब दबाएं।
  • रिवॉर्ड के आगे क्लेम बटन प्रेस करें।
  • इसके बाद गोल्ड आपके अकाउंट में जुड जाएंगे।

कब तक लाइव रहेगा इवेंट ?

फ्री फायर मैक्स के डेली गोल्ड ड्रॉप इवेंट की कोई टाइम लिमिट नहीं है। यह इवेंट हर गेमर के लिए तब तक लाइव रहेगा, जब तक सारे टास्क पूरे नहीं हो जाएंगे। इससे आपको गोल्ड पाने का पूरा मौका मिलेगा।

कब लॉन्च हुआ Free Fire Max गेम ?

अंत में बताते चलें कि फ्री फायर मैक्स को फ्री फायर पर बैन लगने के बाद साल 2021 में लॉन्च किया गया था। यह मोबाइल गेम गूगल प्ले-स्टोर () पर अवेलेबल है, जहां से इसे डाउनलोड करके फोन पर खेला जा सकता है। इसके ग्राफिक्स बेहद शानदार हैं और गेमप्ले बहुत स्मूथ है। इसमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है।