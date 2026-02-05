Free Fire Max में एक साथ 1600 Gold मिल रहे बिल्कुल फ्री, ऐसे करें Claim

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 05, 2026, 10:16 AM (IST)
Free Fire Max में गेमर्स के लिए नया गेमिंग इवेंट लाइव हो गया है। यह Daily Gold Drop है। इसमें रिवॉर्ड के रूप में गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं, जिनका उपयोग गेमिंग आइटम अनलॉक करने में किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोल्ड गेमिंग करेंसी की तरह हैं। इन्हें अलग-अलग इवेंट में हिस्सा लेकर प्राप्त किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: गेमर्स के लिए खुशखबरी, जारी हुए नए कोड, फ्री में पाएं Emote-Gold
फ्री फायर मैक्स का डेली गोल्ड ड्रॉप इवेंट एक्टिव है। इसमें एक साथ 1600 गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड्स के रूप में मिल रहे हैं, जिन्हें पाने के लिए इवेंट में मिलने वाले टास्क को पूरा करना होगा। नीचे टास्क की पूरी लिस्ट दी गई है :- और पढें: Free Fire Max में Power of Love Gloo wall skin पाने का मौका, आधे Diamonds में पाएं
1. फ्री फायर मैक्स में पहली बार लॉग-इन करने पर 100 गोल्ड मिल रहे हैं।
2. एक बार BR/CS मैच खेलने पर 200 गोल्ड मुख्य रिवॉर्ड के तौर पर दिए जा रहे हैं।
3. तीन बार BR/CS मैच खेलने पर 300 गोल्ड को क्लेम किया जा सकता है।
4. पांच बार BR/CS मैच खेलने पर 500 गोल्ड दिए जा रहे हैं।
5. आठ बार BR/CS मैच खेलने पर फिर से 500 गोल्ड इनाम के तौर पर मिल रहे हैं। और पढें: Free Fire Max में लाइव हुआ नया Ring इवेंट, फ्री में मिल रही Fluorescent और Luminescent Angelic पेंट
फ्री फायर मैक्स के डेली गोल्ड ड्रॉप से रिवॉर्ड क्लेम करना बहुत आसान है। यहां स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताया गया है :-
फ्री फायर मैक्स के डेली गोल्ड ड्रॉप इवेंट की कोई टाइम लिमिट नहीं है। यह इवेंट हर गेमर के लिए तब तक लाइव रहेगा, जब तक सारे टास्क पूरे नहीं हो जाएंगे। इससे आपको गोल्ड पाने का पूरा मौका मिलेगा।
अंत में बताते चलें कि फ्री फायर मैक्स को फ्री फायर पर बैन लगने के बाद साल 2021 में लॉन्च किया गया था। यह मोबाइल गेम गूगल प्ले-स्टोर () पर अवेलेबल है, जहां से इसे डाउनलोड करके फोन पर खेला जा सकता है। इसके ग्राफिक्स बेहद शानदार हैं और गेमप्ले बहुत स्मूथ है। इसमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है।
