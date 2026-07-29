WhatsApp यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब लैपटॉप और PC से भी कर सकेंगे कॉल

Edited by Ajay Verma |Published: Jul 29, 2026, 09:03 AM (IST)
WhatsApp ने अपने सबसे पॉपुलर कॉलिंग फीचर को वेब यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स अपने लेपटॉप और कंप्यूटर से व्हाट्सएप के जरिए कॉलिंग कर पाएंगे। कंपनी का मानना है कि यह सुविधा यूजर्स के बहुत काम आएगी और उन्हें कॉल करने के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस अपडेशन से पहले सिर्फ स्मार्टफोन में कॉलिंग का सपोर्ट मिलता था। और पढें: WhatsApp Channel Admins के लिए आ रहा नया फीचर, जान पाएंगे कौन-सी पोस्ट हुई हिट
व्हाट्सएप वेब कॉलिंग फीचर को लॉन्च कर दिया गया है। इससे अब यूजर्स अपने कंप्यूटर व लैपटॉप से सीधा कॉल कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग से ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं। यानी कि इन कॉल को कोई तीसरा शख्स नहीं सुन पाएगा। इससे प्राइवेसी बनी रहेगी। और पढें: WhatsApp की चैट विंड का जल्द बदलेगा डिजाइन, नई शेप में देखने को मिलेंगे मैसेज
WhatsApp calls now work in your browser. Your 47 open Chrome tabs finally got company that’s actually useful. pic.twitter.com/TRRqW9bvRV और पढें: WhatsApp चैट में अब PDF फाइल्स डायरेक्ट होंगी ओपन और कर सकेंगे Edit, Adobe Acrobat के साथ मिलाया हाथ
— Kunal Shah (@kunalb11) July 28, 2026
कंपनी का कहना है कि वेब कॉलिंग सबसे ज्यादा उन यूजर्स के काम आने वाली है, जो अपने लैपटॉप में अलग से ऐप इंस्टॉल नहीं करते हैं। इससे वे बिना वेब ब्राउजर को बंद किए कॉल कर सकेंगे। इसे दुनियाभर के यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया गया है।
वेब कॉलिंग के अलावा व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कॉल ट्रांसफर फीचर को लॉन्च किया गया है। इस फीचर की मदद से ग्रुप कॉल में चल रही कॉल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आपकी कॉल वेब ब्राउजर पर आई है, लेकिन आप उसे फोन पर शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस फंक्शन की मदद से उस कॉल को बिना काटे फोन में शिफ्ट करके बात कर सकेंगे। इस ही तरह आप फोन की कॉल को ब्राउजर पर शिफ्ट कर पाएंगे।
कॉल ट्रांसफर के साथ वेटिंग रूम फीचर को भी पेश किया गया है, जिससे ग्रुप में कॉल करने वाले यूजर को अधिक कंट्रोल मिलेगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को ग्रुप कॉल करते वक्त Require approval to join फीचर को ऑन करना होगा। इसके बाद जब अन्य यूजर कॉल से जुड़ेंगे, तो उनकी रिक्वेस्ट ग्रुप कॉल करने वाले यूजर को दिखाई देगी, जिसे वह मंजूरी देकर कॉल से जोड़ सकेगा।
क्विकएचडी के प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर यूजर्स को हाई-डेफिनेशन में वीडियो कॉल करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, Noise Suppression फंक्शन को भी लाया गया है, जो बैकग्राउंड की नॉइस को कम कर देगा, जिससे बिना डिस्टरबेंस के ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी।