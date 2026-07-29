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WhatsApp यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब लैपटॉप और PC से भी कर सकेंगे कॉल

लंबे समय से चर्चा में बना WhatsApp Web Calling फीचर लॉन्च हो गया है, जिससे यूजर्स बिना फोन यूज किए ब्राउजर से कॉलिंग कर पाएंगे। इसके अलावा, कॉल ट्रांसफर और वेटिंग रूम जैसे फीचर का भी सपोर्ट मिलेगा।

Edited by Ajay Verma |Published: Jul 29, 2026, 09:03 AM (IST)

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WhatsApp ने अपने सबसे पॉपुलर कॉलिंग फीचर को वेब यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स अपने लेपटॉप और कंप्यूटर से व्हाट्सएप के जरिए कॉलिंग कर पाएंगे। कंपनी का मानना है कि यह सुविधा यूजर्स के बहुत काम आएगी और उन्हें कॉल करने के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस अपडेशन से पहले सिर्फ स्मार्टफोन में कॉलिंग का सपोर्ट मिलता था। news और पढें: WhatsApp Channel Admins के लिए आ रहा नया फीचर, जान पाएंगे कौन-सी पोस्ट हुई हिट

WhatsApp Web Calling

व्हाट्सएप वेब कॉलिंग फीचर को लॉन्च कर दिया गया है। इससे अब यूजर्स अपने कंप्यूटर व लैपटॉप से सीधा कॉल कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग से ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं। यानी कि इन कॉल को कोई तीसरा शख्स नहीं सुन पाएगा। इससे प्राइवेसी बनी रहेगी। news और पढें: WhatsApp की चैट विंड का जल्द बदलेगा डिजाइन, नई शेप में देखने को मिलेंगे मैसेज

कंपनी का कहना है कि वेब कॉलिंग सबसे ज्यादा उन यूजर्स के काम आने वाली है, जो अपने लैपटॉप में अलग से ऐप इंस्टॉल नहीं करते हैं। इससे वे बिना वेब ब्राउजर को बंद किए कॉल कर सकेंगे। इसे दुनियाभर के यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया गया है।

Call Transfer

वेब कॉलिंग के अलावा व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कॉल ट्रांसफर फीचर को लॉन्च किया गया है। इस फीचर की मदद से ग्रुप कॉल में चल रही कॉल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आपकी कॉल वेब ब्राउजर पर आई है, लेकिन आप उसे फोन पर शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस फंक्शन की मदद से उस कॉल को बिना काटे फोन में शिफ्ट करके बात कर सकेंगे। इस ही तरह आप फोन की कॉल को ब्राउजर पर शिफ्ट कर पाएंगे।

Waiting Room

कॉल ट्रांसफर के साथ वेटिंग रूम फीचर को भी पेश किया गया है, जिससे ग्रुप में कॉल करने वाले यूजर को अधिक कंट्रोल मिलेगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को ग्रुप कॉल करते वक्त Require approval to join फीचर को ऑन करना होगा। इसके बाद जब अन्य यूजर कॉल से जुड़ेंगे, तो उनकी रिक्वेस्ट ग्रुप कॉल करने वाले यूजर को दिखाई देगी, जिसे वह मंजूरी देकर कॉल से जोड़ सकेगा।

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QuickHD और Noise Suppression

क्विकएचडी के प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर यूजर्स को हाई-डेफिनेशन में वीडियो कॉल करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, Noise Suppression फंक्शन को भी लाया गया है, जो बैकग्राउंड की नॉइस को कम कर देगा, जिससे बिना डिस्टरबेंस के ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी।