Free Fire Max Diamonds: फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में खेल के मैदान में अंत तक टिकना होता है और बीच दुश्मन के वार से बचते हुए ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को मार गिराना होता है। इस गेम में दुश्मन को मारने व दुश्मन से बचने तक के लिए कई तरह के इन-गेम आइटम्स की जरूरत पड़ती है। इन आइटम्स को गेम में खरीदने के लिए इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना होता है। डायमंड्स फ्री फायर मैक्स की इन-गेम करेंसी है, जिसे आप असली पैसों से खरीदते हैं। असली पैसों से टॉप-अप कराकर प्लेयर्स गेम में डायमंड्स पा सकते हैं। समय-समय पर गेम में टॉप-अप इवेंट भी लाइव होता रहता है। इन इवेंट में आपको डायमंड्स खरीदने के साथ-साथ फ्री रिवॉर्ड्स पाने का भी मौका मिलता है। और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Come and Dance Emote, पाने के लिए करें ये काम

गेम में Free Fire Max Goal Top-Up इवेंट लाइव हो चुका है, जो कि अगले महीने 17 जुलाई तक गेम में जारी रहने वाला है। जैसे कि नाम से समझ आ जाता है कि इस टॉप-अप इवेंट में आपको Diamonds का टॉप-अप कराने के साथ अतिरिक्त फ्री रिवॉर्ड्स पाने का मौका मिलता है। यह Goal Top-Up इवेंट है, जिसमें आपको काफी कुछ फ्री पाने का मौका मिलेगा। यहां देखें सभी रिवॉर्ड्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire MAX 9th Anniversary: एनिवर्सरी बिगेन्स इवेंट लाइव, फ्री में मिल रहा Gold Vault वाउचर और पैन स्किन

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Free Fire Max Goal Top-Up Event

1. 100 डायमंड्स का Top-Up कराने पर आपको M1917 Goal Kick गन स्किन फ्री पाने का मौका मिलेगा।

2. 300 डायमंड्स का टॉप-अप कराने पर Code K (Shoes) फ्री मिलेंगे।

3. 500 डायमंड्स का टॉप-अप करने पर आपको Code K (Head) पाने का मौका मिल रहा है।

4. 700 डायमंड्स के साथ आपको Code K (Bottom) फ्री मिलेगा।

5. 1000 डायमंड्स के साथ Code K (Top) पाने का मौका मिलेगा।

6. 1500 डायमंड्स पर Code K (Mask) फ्री मिल रहा है।

7. वहीं, 2000 डायमंड्स का टॉप-अप करने पर Wings of Victory और Silver Wing फ्री मिल रहे हैं।

इवेंट कैसे करें एक्सेस?

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Free Fire Max गेम ओपन करें।

2. इसके बाद आपको लॉबी में Top Up M1917 का आइकन दिखेगा।

3. जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको टॉप-इवेंट से जुड़ी डिटेल्स देखने को मिलेगी।

4. अब आपको जितने डायमंड्स खरीदने हैं, उतना पैसा खर्च करके डायमंड्स का टॉप-अप करा सकते हैं।

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5. हर टॉप-अप पर आपको एक रिवॉर्ड फ्री मिलेगा।