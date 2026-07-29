Edited by Manisha |Published: Jul 29, 2026, 04:15 PM (IST)
Paytm ने अपने यूजर्स के लिए नया मच-अवेटेड “Split Bills” फीचर रोलआउट कर दिया है। कंपनी ने खासतौर पर इस फीचर को Friendship Day से पहले रिलीज किया है, ताकी अब जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने-पीने या फिर घूमने जाएं, तो आपस में बिल को आसानी से बांट सकेंगे। इस नए फीचर की मदद से न केवल आप बिल को आपस में बांट सकेंगे बल्कि आप ग्रुप एक्सपेंस पर नजर रख सकेंगे, कुल बिल पर सभी का कितना हिस्सा बनता है उसे जान सकेंगे और 1 जगह हर कोई अपना हिस्सा शेयर कर सकेंगे। पेटीएम यूजर्स लंबे समय से इस फीचर का इंतजार कर रहे थे। वहीं, पेटीएम के अलावा, Phonepe और Gpay पर पहले से ही यह फीचर उपलब्ध है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: एक क्लिक में ऐसे देखें सभी UPI Apps की पेमेंट हिस्ट्री, अब बार-बार ऐप बदलने की जरूरत नहीं
Paytm ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए नए “Split Bills” फीचर रोलआउट की जानकारी दी है। पोस्ट में कंपनी ने लिखा है, “यह उन सभी दोस्तों के लिए है, जो कहते हैं “घर जा के पेटीएम करता हूं” और फिर भूल जाते हैं। इस फ्रेंडशिप डे सिर्फ यादें साथ रखें, पेंडिंग पेमेंट्स नहीं। पेटीएम स्प्लिट बिल के साथ अपनी ट्रिप, खाने, शॉपिंग और फ्यूल का खर्चा बांटे। इसके लिए आपको बस ग्रुप क्रिएट करना है और बिल स्प्लिट करके पेमेंट पूरी करनी है।” और पढें: Paytm का बड़ा अपडेट, दो नए फीचर्स किए लॉन्च
For every friend who says, “Ghar jaa ke Paytm karta hoon,” and forgets. 😌 और पढें: अब इंटरनेशनल नंबर से भी कर सकेंगे UPI पेमेंट, NRI यूजर्स के लिए Paytm का बड़ा अपडेट
This Friendship Day, keep the memories, not the pending payments. 😆 With Paytm Split Bills, share expenses for trips, meals, movies, shopping, fuel & more.
Create a group, split the bill, and settle… pic.twitter.com/sLrCdgktKT
— Paytm (@Paytm) July 29, 2026
इस रविवार फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। दोस्तों के इस दिन पर बिल को लेकर आपस में उलझन न हो… इसके लिए पेटीएम ने अपने यूजर्स के लिए खास व मच-अवेटेड फीचर रिलीज कर दिया है। आपको बस इस फीचर के तहत एक ग्रुप बनाना है, जिसमें आपके दोस्त शामिल होंगे। जितनी पेमेंट गई है, वो रकम डाल दें और इसके बाद ग्रुप में मौजूद सभी लोगों के बीच व रकम बराबर बंट जाएगी।
1. सबसे पहले फोन में Paytm app ओपन करें।
2. इसके बाद Pay Anyone वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
3. यहां आपको नया Split Bills का ऑप्शन दिखेगा।
4. जैसे ही आप Split Bills वाले ऑप्शन पर जाते हैं, वैसे ही आपको Create a new group पर क्लिक करना होगा। या फिर आप मौजूदा ग्रुप को भी टाइप कर सकते हैं।
5. नया ग्रुप बना रहे हैं जो उन लोगों को ग्रुप में एड करें, जिनके साथ आप बिल बांटना चाहते हैं।
6. अब ग्रुप को नाम दें।
7. इसके बाद Add Expense पर जाकर अपना अमाउंट इंटर करें।
8. ऐसा करते ही ग्रुप में मौजूद सभी लोगों के बीच अमाउंट बराबर बट जाएगा। इसी ग्रुप में सभी सदस्य अपनी-अपनी तरफ से यूपीआई पेमेंट करके बिल भर सकते हैं।