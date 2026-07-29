Edited by Manisha |Published: Jul 29, 2026, 01:17 PM (IST)
Arattai Aadhaar-based identity verification: भारत के अपने देसी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर्स के लिए नया प्राइवेसी फोकस फीचर रिलीज कर दिया है। यह Aadhaar based identity verification फीचर है, जिसका उद्देश्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्पैमिंग को कम करके यूजर की असली पहचान की पुष्टी करना है। सिर्फ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन ही नहीं बल्कि कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए कुछ अन्य प्राइवसी फीचर्स भी रिलीज किए हैं। इसमें Hide Phone Number आदि शामिल है। यदि कोई शख्स ऐप पर अपना नंबर दिखाना नहीं चाहता, तो वो इस फीचर की मदद से अपने नंबर को ऐप से हाइड कर सकता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp से जल्द दूसरे चैटिंग ऐप पर भी सीधे भेज पाएंगे मैसेज, आ रहा क्रॉस-मैसेजिंग फीचर
Arattai ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए नए फीचर्स का ऐलान किया है। कंपनी अपने यूजर्स के लिए नया प्रोफाइल वेरिफिकेशन ऑप्शन लेकर आई है, जो कि आधार बेस्ट वेरिफिकेशन होगा। यूजर अपनी प्रोफाइल को आधार के जरिए वेरिफाई कर सकते हैं, ताकी प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य लोगों को साफ हो सके कि आपकी प्रोफाइल रियल है। और पढें: WhatsApp के Meta AI को टक्कर देने जल्द आ रहा है Arattai में Zia AI, Zoho CEO मणि वेंबु ने दी बड़ी जानकारी
Choose the verification that’s right for your profile.
Whether you’re an individual, a public figure or an organisation, verification makes trusted connections easier to recognise. pic.twitter.com/Y4dQYnrgh8 और पढें: WhatsApp के बाद Arattai ऐप अब GPay-PhonePe को टक्कर देगा Zoho, आ गए POS डिवाइस
— Arattai (@Arattai) July 29, 2026
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आधार बेस्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑप्शनल है। जो भी यूजर अपनी आईडी को आधार के साथ वेरिफाई करेंगे, उन्हें Arattai ऐप पर रियल आईडी के तौर पर Green Tick प्राप्त होगा।
Green Tick के साथ, Arattai ऐप पर अब आपको 3 Badge मिलेंगे, जिसमें ब्लू, ग्रीन व ग्रे आदि शामिल है।
Blue Badge का मतलब यह है कि Arattai ने अकाउंट को रिव्यू कर लिया है और कंफर्म हो चुका है कि यह एक रियल आईडी है। यह Badge पब्लिक फीगर, पत्रकार, रजिस्टर्ड बिजनेस, मीडिया हाउस व सरकारी आधिकारियों को दिया जाता है।
Grey Badge ऑफिशियल सरकारी संस्था व ऑर्गनाइजेशन के लिए रिजर्व किया गया है। जब भी आपको ग्रे बैज के साथ कोई अकाउंट दिखे, तो समझ जाना कि आप ऑफिशियल सोर्स के अकाउंट को देख रहे हैं।
वहीं, अब कंपनी ने नया Green Badge निकाला है, जो कि समान्य यूजर्स अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपनी प्रोफाइल को आधार के साथ वेरिफाइ करानी होगी।
1. सबसे पहले फोन में Arattai ऐप ओपन करें और फिर सेटिंग्स में जाकर प्रोफाइल ओपन करें।
2. यहां आपको Get Verified के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
3. अब Verify With Aadhaar App वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
4. इसके बाद कुछ जरूरी सेटिंग्स करें।
5. आखिर में Verify With Aadhaar App वाले ऑप्शन पर टैप कर दें। इसके बाद आपकी प्रोफाइल आधार से वेरिफाइ हो जाएगी और आपको नया ग्रीन बैज भी मिल जाएगा।
अन्य फीचर्स की बात करें, तो यूजर्स को नया Hide Phone Number फीचर भी मिला है, जिसमें वो अपना नंबर दूसरे लोगों व पब्लिक ग्रुप से हाइड कर सकते हैं।
इन फीचर्स को सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है, जिसमें Android, iOS, Windows, Mac व web यूजर्स शामिल है।