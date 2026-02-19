Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स में डेली स्पेशल अपडेट हो गया है। इस अपडेट के जरिए प्लेयर्स को गेम में कई तरह के आइटम्स को पाने का मौका मिलता है। इन सभी आइटम्स को आप गेम स्टोर सेक्शन के जरिए हाफ रेट में पा सकते हैं। आज इस सेक्शन के जरिए आप Deep Aqua Bundle को आधी कीमत में खरीद सकते हैं। यह बंडल के जरिए आप अपने कैरेक्टर को गेम में नया लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ बंडल ही नहीं इस सेक्शन के जरिए आज आपको अनोखे स्टाइल वाला इमोट भी पाने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं सबी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में Moon Flip Emote के साथ पाएं जबरदस्त एक्शन, सिर्फ 99 डायमंड्स होंगे खर्च

Free Fire Max में डेली स्पेशल सेक्शन अपडेट होता है। आज इस सेक्शन के जरिए आप Deep Aqua Bundle को आधे दाम में खरीद सकते हैं। इस बंडल में Deep Aqua टॉप, बॉटम, शूज व मास्क आदि शामिल है। इस आइटम को आप गेम में हाफ रेट में इसलिए खरीद सकते हैं क्योंकि इस सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स पर आपको 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। 50 प्रतिशत ऑफ के बाद आइटम की कीमत आधी हो जाती है। ऐसे में आप 500 डायमंड्स वाले आइटम्स को आप 250 डायमंड्स में खरीद सकेंगे। यहां देखें आज इस सेक्शन के जरिए आपको क्या कुछ मिलने वाला है।

Daily Special

1. Emperor's New Banner

Emperor’s New Banner की कीमत 299 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल में आपको 149 डायमंड्स में मिलेगा।

2. BP S1 Token Crate

BP S1 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में पा सकेंगे।

3. Ballad of Oni (Facepaint)

Ballad of Oni (Facepaint) की कीमत 199 डायमंड्स है, जो कि आपको 99 डायमंड्स में मिलने वाला है।

4. Deep Aqua Bundle

Deep Aqua Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो डेली स्पेशल सेक्शन में आपको 449 डायमंड्स में मिलेगा।

5. Nightslayer Grizzly (SVD + UMP) Weapon Loot Crate

Nightslayer Grizzly (SVD + UMP) Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे 20 डायमंड्स में पाया जा सकता है।

6. Dangerous Game

Dangerous Game की कीमत 199 डायमंड्स है, जो कि आपको 99 डायमंड्स में ही आज मिल जाएगा।