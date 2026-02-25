comscore
Free Fire Max में होली से पहले मिल रहा Bura Na Mano Emote, ऐसे करें Claim

Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए आप Bura Na Mano इमोट को आधे दाम में पा सकेंगे। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट।

Published By: Manisha | Published: Feb 25, 2026, 05:05 PM (IST)

Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए आप Bura Na Mano Emote को हाफ रेट में पा सकते हैं। होली का त्यौहार कुछ ही दिन में आने वाला है। होली आने से पहले फोन इस गेम में विभिन्न तरह के इवेंट्स लाइव हो रहे हैं, जिसमें आप होली स्पेसिफिक होली आइटम्स को पा सकते हैं। इसी के साथ फ्री फायर मैक्स डेली स्पेशल सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए प्लेयर्स को कई तरह के इन-गेम आइटम्स को हाफ रेट में पाने का मौका मिलता है। Bura Na Mano Emote के साथ गेम में डेली स्पेशल में Ballad of Uni Bundle को भी पाया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में लाइव हुआ Holi इवेंट, शानदार Voice Pack और Gold Royale वाउचर मिल रहा फ्री

Free Fire Max में Daily Special सेक्शन डेली अपडेट होता है। इस सेक्शन में डेली कई इन-गेम आइटम्स को एड किया जाता है, जिसे आप हाफ रेट में पा सकते हैं। इसके पीछे की वजह इस सेक्शन में मिलने वाला 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर भी है। इस सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। ऐसे में उन आइटम्स को आप आधे दाम में खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने बताया Daily Special सेक्शन से आप Bura Na Mano Emote को हाफ रेट में खरीद सकते हैं। इसके अलावा, Ballad of Uni Bundle को भी इस सेक्शन में शामिल किया गया है। यहां देखें आज मिलने वाले सभी आइटम्स की लिस्ट। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 25 February 2026: गेमर्स के लिए रिलीज हुए नए कोड, फ्री में पाएं जबरदस्त रिवॉर्ड्स

Daily Special

1. Dreamy Club (Shoes) news और पढें: Free Fire Max में Staple Wanderer Bundle को पाने का मौका, हाफ Diamonds में करें Claim

Dreamy Club (Shoes) की कीमत 349 डायमंड्स है, जिसे डेल स्पेशल सेक्शन से आप 174 डायमंड्स में पा सकते हैं।

2. BP S5 Token Crate

BP S5 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।

3. Ballad of Oni Bundle

Ballad of Oni Bundle की कीमत 1149 डायमंड्स है, जिसे 599 डायमंड्स में पाया जा सकता है।

4. Bura Na Mano Emote

Bura Na Mano Emote की कीमत 399 डायमंड्स है, जिसे आप 199 डायमंड्स में पा सकेंगे।

5. Parachute Deadly Descent

Parachute Deadly Descent की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आप 49 डायनमंड्स में खरीद सकेंगे।

6. SCAR Total Eclipse Weapon Loot Crate

SCAR Total Eclipse Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि 20 डायमंड्स में मिलने वाला है।